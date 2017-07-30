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29 لاعبا منتظرون في تربص المحليين اليوم

عطال يسقط من حسابات ألكاراز وبولعويدات يصل متأخرا

  30 جويلية 2017 - 11:30   قرئ 10 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
عطال يسقط من حسابات ألكاراز وبولعويدات يصل متأخرا

 يدخل المنتخب المحلي لكرة القدم صبيحة اليوم، في تربص مغلق بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، هو الأطول مدة تحت اشراف الناخب الوطني لوكاس ألكاراز، ويمتد إلى غاية يوم 19 من أوت الداخل.

 
يباشر المنتخب المحلي اليوم تربصه المغلق تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، ووجه المدرب الوطني لوكاس ألكاراز، الدعوة لـ 29 لاعبا قصد حضور هذا التربص الذي يعتبر هاما لتحديد التشكيلة النهائية التي سيواجه بها محليو الخضر نظرائهم من ليبيا في اللقاءين المؤهلين لمنافسة كأس أمم إفريقيا لهذه الفئة، وبالإضافة إلى قائمة 29 لاعبا وجه التقني الاسباني دعوة شرفية إلى سعدي لاعب وفاق سطيف ومرواني محمد من جمعية الشلف، ليرتفع العدد إلى 31 لاعبا، غير أن 29 لاعبا فقط منتظرون اليوم في سيدي موسى، بعدما سقط اسم مدافع أتليتيك بارادو يوسف عطال من حسابات الناخب الوطني، بعد ترسم احتراف اللاعب في الدوري البلجيكي من بوابة نادي كورتري، كما تلقى مهاجم نصر حسين داي محمد الهادي بولعويدات، إذنا بالتأخر عن التربص بسبب التزاماته مع فريقه نصر حسين داي والمتوقع أن يصل في ساعات متأخرة من اليوم إلى سيدي موسى بعد اقصاء فريقه من الدور الأول للبطولة العربية.
 
لاعبو الخضر سيتحصلون على راحة لـ 4 أيام والاستئناف في حملاوي يوم 9 أوت

فضل الطاقم الفني للخضر بقيادة لوكاس ألكاراز، تقسيم تربص المحليين إلى مرحلتين ستكون الأولى بسيدي موسى إلى غاية يوم 3 أوت الداخل على أن ينال اللاعبون راحة لمدة 4 أيام قبل التنقل مباشرة يوم 9 من ذات الشهر إلى قسنطينة لمواصلة التحضيرات هناك تحسبا لمواجهة المنتخب الليبي يوم 12 أوت بداية من الساعة 20:45 ليلا بملعب الشهيد حملاوي، لحساب ذهاب تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحلين، قبل أسبوع من لقاء الإياب الذي سيلعب في الصفاقس التونسية يوم 18 من الشهر ذاته.
 
ألكاراز يسعى لتكوين تشكيلة قادرة على التأهل للـ «شان»

حدد التقني الاسباني بالتشاور مع رئيس الفاف خير الدين زطشي، التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين كهدف رئيسي، ويعلق مدرب الخضر آمالا كبيرة على التربص الذي سينطلق اليوم من أجل تحديد القائمة النهائية وتقليص عدد المستدعين للمواجهتين المزدوجتين أمام ليبيا إلى 23 لاعبا، ويبحث المدرب السابق لنادي غرناطة الاسباني على تحديد معالم التشكيلة الأساسية التي سيشركها أمام ليبيا وهو ما دفعه لتسطير عدة لقاءات تطبيقية سيعاين فيها لاعبيه خلال تربص سيدي موسى وبعدها قسنطينة.
 
لمين صحراوي
 

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