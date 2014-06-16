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نهاية طبعة الجزائر لمونديال كرة اليد لأقل من 21 سنة

  31 جويلية 2017 - 10:42   قرئ 21 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
نهاية طبعة الجزائر لمونديال كرة اليد لأقل من 21 سنة

اختتمت الطبعة ال21 لبطولة العالم لكرة اليد  لأقل من 21 سنة التي جرت بالجزائر العاصمة من 18 الى 30 جويلية اليوم الأحد بقاعة حرشة حسان بإجراء النهائي بين منتخبي اسبانيا و الدنمارك وسط حضور جماهيري غفير

وبعد انتهاء المباراة النهائية الرائعة بين اسبانيا و الدنمارك، والتي عرفت  تتويج الاسبان باللقب العالمي (39- 38) بعد الوقت الإضافي، توجه نائب رئيس  الاتحاد العالمي لكرة اليد، ميغيل روكا ماس، بكلمة ختامية شكر فيها نجاح هذه  الدورة العالمية.وصرح هذا المسؤول "لقد تمكنت الجزائر من إنجاح هذا العرس العالمي. نتقدم  بالشكر إلى المنظمين، إضافة إلى الجمهور الذي شاركنا هذا الحفل الكروي  الكبير".وتم تقديم الكأس إلى قائد المنتخب الاسباني بحضور لاعبي كل من منتخبي الدنمارك  المنهزمين في هذا النهائي وفرنسا صاحبة المركز الثالث بعد فوزها في اللقاء  الترتيبي على ألمانيا.وشارك المدرب الاسباني، مارتين سانز رافيير، لاعبيه فرحة الاحتفال بهذا التاج  العالمي على انغام "كامبيوني-كامبيوني" رفقة جمهور قاعة حرشة.وبهذا يسدل الستار على الطبعة ال21 بعد 13 يوما من التنافس.وجرت المباريات على مستوى قاعتي البيضوية بالمركب الاولمبي محمد بوضياف وحرشة  حسان (الجزائر العاصمة).من جهته،  تمكن المنتخب الجزائري من بلوغ الدور ثمن النهائي، بقيادة الناخب  رابح غربي، غير انه انهزم فيه أمام مقدونيا لينهي هذه الدورة في الصف 14  عالميا

 

 

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