المحليون يواصلون تحضيراتهم وألكاراز سيلتقي بالصحفيين

يدخل تربص المنتخب الوطني المحلي المقام بمركز تكوين المنتخبات الوطنية بسيدي موسى يومه الثالث من التحضيرات الخاصة بمواجهة ليبيا المزدوجة في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا للمحليين 2018.

تواصل التشكيلة الوطنية المحلية تحضيراتها بسيدي موسى تحب قيادة الناخب الوطني لوكاس ألكاراز، استعدادا لمباراة الذهاب التي ستجمع الخضر بالمنتخب الليبي يوم 12 من أوت الجاري بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة في إياب اللقاء الفاصل المؤهل لـ»شان» 2018، في حين ستلعب مباراة الإياب يوم 18 من نفس الشهر بتونس، ويبحث التقني الاسباني في هذا التربص عن ضبط قائمة من 23 لاعبا فقط بعدما وجه الدعوة إلى 29 لاعبا سقط منها اسم يوسف عطال مثلما ذكرناه سابقا، وكشف موقع الفاف أمس، أن مدرب «الخضر» لوكاس ألكاراز سينشط هذا الخميس ندوة صحفية بمركز سيدي موسى بداية من الساعة 11:30 سيتحدث خلالها على بداية التحضيرات الخاصة بمواجهة ليبيا، في حين أوضح موقع الفاف في ذات البيان أن جانب من الحصة التدريبية لنهار الغد ستكون مفتوحة بداية من الساعة 10:30 أمام وسائل الإعلام تتضمنها منطقة مختلطة مع اللاعبين.