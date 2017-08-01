تبهديلة منتخب كرة اليد...تجميد الكاراتي وصراعات الـ كوا متواصلة

الريـــــــــــــاضـــــــــــــــــة الجــــزائــرية تحـــــــتضــر!

مصدر مسؤول في اتحادية كرة اليد حسابنا مجمد والوزارة هي التي تكفلت بسفرية جورجيا

تعيش الرياضة الجزائرية واحدة من أسوأ فتراتها عبر التاريخ، بسبب توالي المشاكل والفضائح في جميع الاختصاصات، بداية من اتحادية كرة القدم مرورا باتحادية الكاراتي ووصولا عند تبهديلة منتخب كرة اليد بتركيا أمس، في سفريته نحو جورجيا للمشاركة في مونديال فئة أقل من 19 سنة.

توالت مشاكل الرياضة الجزائرية في الآونة الأخيرة، وتخطت حدود الوطن وأصبحت دولية، ويأتي كل هذا في وقت لازالت حرب الصراعات الداخلية بين مسؤولي الرياضة متواصلة بعدما رفضت الاتحاديات المعارضة قرار الـ تاس الذي أكد شرعية انتخاب مصطفى براف رئيسا للجنة الأولمبية، وبعد ساعات فقط من إعلان الاتحادية الدولية للكاراتي تجميد نشاط هذه الرياضة في الجزائر. أطلت علينا الرياضة المحلية بـ تبهديلة جديدة راح ضحيتها أمس، منتخب كرة اليد لأقل من 19 سنة، والذي غادر الجزائر عشية الاثنين من مطار هواري بومدين للمشاركة في الدورة العالمية بجورجيا لذات الفئة، وكان على موعد مع لعب مباراته الافتتاحية على الساعة 19 غير أن لاعبي المنتخب الوطني قبل 4 ساعات من موعد اللقاء كانوا في وضعية مزرية بمطار إسطنبول التركي ولم يجدوا مفرا سوى الاستلقاء في بهو المطار لاستعادة الأنفاس عوض الذهاب إلى أقرب فندق للبقاء هناك وانتظار موعد إقلاع الطائرة، في مشهد يعكس تدهور الرياضة الجزائرية التي أصبحت تحتضر -إن صح القول- وفي اتصال هاتفي بمصدر مسؤول بالاتحادية الجزائرية لكرة اليد للحديث عن هذه الفضيحة رد محدثنا قائلا ليس تهربا من المسؤولية لكن حسابنا البنكي مجمد ووزارة الشباب والرياضة هي من تكلفت بهذه السفرية وبين هذا وذات فإن سمعة الجزائر أصبحت على المحك باعتبار أن المسؤولين كانوا عليهم برمجة السفرية قبل أيام مكن انطلاق الدورة لتفادي مثل هذه الفضائح والتحجج بعدها بتأخر الطائرة.

ولد علي يشكل خلية أزمة لرفع التجميد عن الكاراتي

سارع وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، في البحث عن حلول لرفع التجميد الذي اتخذته الاتحادية الدولية للكاراتيه في حق الاتحادية الجزائرية للعبة، وأعلن ولد علي، عن تشكيل خلية أزمة تسعى لفك التجميد، ومن المنتظر أن تعلن الوزارة عن اجراء انتخابات في اتحادية الكاراتيه في الأيام القليلة القادمة من أجل تعيين رئيس جديد، جدير بالذكر أن محافظ الحسابات رفض شهر فيفري الماضي المصادقة على التقرير المالي لاتحادية الكاراتي وهو ما جعل ولد علي يشكل ديريكتوار بقيادة الرئيس الأسبق بوبكر مخفي غير أن تأخر انتخاب رئيس جديد في الآجال القانونية جعل الاتحادية الدولية تجمد النشاط في الجزائري، وأبدى ولد علي لمقربيه ثقته في رفع هذا التجميد.

فزوين يعلن لجوؤه للمحكمة المدنية للإطاحة ببراف

طعن الرئيس السابق لاتحادية الدراجات، رشيد فزوين، من جديد في شرعية انتخاب مصطفى براف لعهدة أولمبية جديدة، وأكد أمس، في ندوة صحفية عقدها بقاعة المحاضرات بمركب 5 جويلية الأولمبي أنه لم يقتنع بإنصاف الطاس لبراف مبرزا أنه سيلجأ الى المحكمة المدنية قصد إثبات عدم شرعية اللجنة الأولمبية غير شرعية، وعرض فيديو للجمعية الانتخابية مؤكدا أنه سيراسل اللجنة الأولمبية الدولية وسيرفع شكوى قضائية.