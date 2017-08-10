الجزائر في المرتبة 48 عالميا

شريط الاخبار
قايد صالح يشرف على المناورات البحرية الرادع بوهران السعيد بوحجة يتمسك بتمثيل ولاية سكيكدة في البرلمان رغم المسؤولية كعوان: الخط الأحمر .. خط حياة وزير الصحة ينصف مدير مستشفى عين وسارة بإعادته إلى منصبه مقري ينتقد زيارة تبون لفرنسا ولقائه بنظيره إدوارد فليب فتح 5 نقاط لبيع الأضاحي في المدن الكبرى لتنظيم سوق الماشية ملف المساجين الجزائريين غائب عن زيارة مساهل للعراق قطر تقصي الجزائر من إجراءات التأشيرة الجديدة الحكومة تأمر بوضع حد لانتشار واستعمال المفرقعات والألعاب النارية هيئات عمومية كبرى تشرع في سحب المشاريع من المقاولات المتأخرة جهات تقف وراء الحرائق لإثارة القلاقل والنيران اندلعت في وقت واحد دعوة لتطوير التبادل التجاري وتنويع الاستثمار بين البلدين مطالب بإعادة فتح أرضية التسجيلات الأولية على الموقع للطلبة الجدد لجنة عمل مختلطة لدراسة ملفات المستوردين لتحرير السلع المحجوزة بالموانئ الريـــــــــــــاضـــــــــــــــــة الجــــزائــرية تحـــــــتضــر! الإنتربول يطيح بـجزائريين ينتمون للخلافة الرقمية لداعش البنك المركزي يقر بانهيار جديد للدينار أمام العملات الأجنبية سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع مجمّعين تركيّين بوتفليقة يأمر بوقف حملة استهداف رجال الأعمال! التجاوزات وراء قرار غلق 60 مدرسة انطلاق الدورة التكوينية للأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف يوم 19 أوت تعويض 100 فلاح مؤمّن عبر 17 ولاية متضررة من الحرائق تنسيقية موظفي الصحة تندد بسجن القابلات في ولاية الجلفة الغنوشي مرحب به في الجزائر تأجيل الإعلان عن نتائج توجيه الطلبة الجدد إلى يوم السبت مصرع 05 أشخاص.. 08 مفقودين وتضرر 18 منزلا بتمنراست النائبة البرلمانية السابقة سليمة عثماني أمام العدالة ولد عباس يمهل مترشحي الأفلان للمحليات 48 ساعة لتقديم ملفات الترشح قايد صالح يشيد بقوة الجيش ويؤكد بلوغه منزلة الجيوش القوية بوتفليقة يوقّع على ستة مراسيم الأفافاس يتسرع في مناقشة قانوني البلدية والولاية مافيا الرمال تكبّد الجزائر خسائر اقتصادية فادحة مقابلة للالتحاق بتخصص ال أم دي إمامة وإرشاد ديني تضـــــارب أرقـــــام خسائــــر الحرائــــق بيــــن مؤسســـــات الــــــــــــــــــــــدولة! وزارة السكن تخيّر المستفيدين من سكنات السوسيال بين دفع المستحقات أو الطرد حل مجلس إدارة شبيبة القبائل تمهيدا لرحيل حناشي انطلاق المرحلة الثانية للتسجيلات الجامعية ونتائج التوجيهات يوم 11 أوت توقيف جزائري مغترب بتركيا تورط في تزوير النقود قايد صالح يدشن ويضع حجر الأساس لعدد من الهياكل الجديدة 107 مليار أورو قيمة الأسلحة الفرنسية التي اقتناها الجيش خلال 2016
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. المنتخب الوطني
  4. الجزائر في المرتبة 48 عالميا

تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لشهر أوت 2017

الجزائر في المرتبة 48 عالميا

  10 أوت 2017 - 13:53   قرئ 68 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
الجزائر في المرتبة 48 عالميا

حافظ المنتخب الجزائري على المرتبة الـ 48 عالميا  في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لشهر أغسطس 2017 حسب ما كشفت عنه  الهيئة الكروية اليوم الخميس عبر موقعها الرسمي.

ويضم ''الخضر'' في رصيدهم 667 نقطة ولم يشهدوا أي تغيير في الترتيب مقارنة  بالشهر الفارط. على الصعيد الافريقي، تحتل الجزائر المركز الثامن للشهر الثامن على التوالي  وراء مصر (25 عالميا- 866 نقطة) و جمهورية الكونغو الديمقراطية (28-822ن)  والسنيغال (31-794 ن) و تونس (34-776ن) و الكاميرون (35-737ن) و نيجيريا  (38-716ن) و بوركينافاسو (47-678ن). و احتل الفريق الزامبي، المنافس القادم لأشبال الناخب الوطني لوكاس ألكاراز  في تصفيات كأس العالم-2018، المرتبة ال92 بـ369 نقطة بعدما تقدم ب7 مراكز. واستعاد المنتخب البرازيلي المرتبة الأولى التي خسرها في الشهر الماضي لصالح  نظيره الألماني في الوقت الذي حافظ فيه المنتخب الأرجنتيني على المرتبة  الثالثة. وارتقى المنتخب السويسري إلى المرتبة الرابعة والمنتخب البولوني إلى المركز  الخامس (أحسن ترتيب في تاريخه) حيث استفاد كلا المنتخبان من تراجع البرتغال  إلى المرتبة السادسة.  من جهته، ظفر المنتخب البلجيكي بالمرتبة التاسعة على  حساب فرنسا التي اكتفت بالمرتبة العاشرة، وستقوم الاتحادية الدولية لكرة القدم بنشر الترتيب القادم في 14 من شهر  سبتمبر.

 

وفيما يلي ترتيب العشرة الأوائل:

1. البرازيل     (+2)

2. ألمانيا        (-1)

3. الأرجنتين   (=)

4. سويسرا    (+1)

5. بولونيا      (+1) 

6. البرتغال    (-2)

7. الشيلي      (=)

8. كولومبيا    (=)

9. بلجيكا      (+1)

10. فرنسا     (-1) 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من المنتخب الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات