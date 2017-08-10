تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لشهر أوت 2017

الجزائر في المرتبة 48 عالميا

حافظ المنتخب الجزائري على المرتبة الـ 48 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لشهر أغسطس 2017 حسب ما كشفت عنه الهيئة الكروية اليوم الخميس عبر موقعها الرسمي.

ويضم ''الخضر'' في رصيدهم 667 نقطة ولم يشهدوا أي تغيير في الترتيب مقارنة بالشهر الفارط. على الصعيد الافريقي، تحتل الجزائر المركز الثامن للشهر الثامن على التوالي وراء مصر (25 عالميا- 866 نقطة) و جمهورية الكونغو الديمقراطية (28-822ن) والسنيغال (31-794 ن) و تونس (34-776ن) و الكاميرون (35-737ن) و نيجيريا (38-716ن) و بوركينافاسو (47-678ن). و احتل الفريق الزامبي، المنافس القادم لأشبال الناخب الوطني لوكاس ألكاراز في تصفيات كأس العالم-2018، المرتبة ال92 بـ369 نقطة بعدما تقدم ب7 مراكز. واستعاد المنتخب البرازيلي المرتبة الأولى التي خسرها في الشهر الماضي لصالح نظيره الألماني في الوقت الذي حافظ فيه المنتخب الأرجنتيني على المرتبة الثالثة. وارتقى المنتخب السويسري إلى المرتبة الرابعة والمنتخب البولوني إلى المركز الخامس (أحسن ترتيب في تاريخه) حيث استفاد كلا المنتخبان من تراجع البرتغال إلى المرتبة السادسة. من جهته، ظفر المنتخب البلجيكي بالمرتبة التاسعة على حساب فرنسا التي اكتفت بالمرتبة العاشرة، وستقوم الاتحادية الدولية لكرة القدم بنشر الترتيب القادم في 14 من شهر سبتمبر.

وفيما يلي ترتيب العشرة الأوائل:

1. البرازيل (+2)

2. ألمانيا (-1)

3. الأرجنتين (=)

4. سويسرا (+1)

5. بولونيا (+1)

6. البرتغال (-2)

7. الشيلي (=)

8. كولومبيا (=)

9. بلجيكا (+1)

10. فرنسا (-1)