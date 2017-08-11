الجزائر ليبيا (ذهاب تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2018) اليوم على الساعة 20:45 في ملعب حملاوي بقسنطينة

«الخضر» يهدفون إلى حسم التأهل قبل موقعة صفاقس

يحتضن ملعب الشهيد حملاوي اليوم، مباراة المنتخب الوطني المحلي التي ستجمعه بنظيره الليبي في لقاء الذهاب تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين المزمع إجراؤها في كينيا، حيث سيلعب أشبال المدرب ألكاراز على حسم ورقة التأهل قبل مباراة العودة وعلى تحقيق نتيجة عريضة، ورغم أن محاربي الصحراء يملكون أفضلية الأرض والجمهور، لكن مأموريتهم لن تكون سهلة أمام منتخب حل بالجزائر من أجل تسجيل نتيجة تمكنه من تعزيز حظوظه في افتكاك تأشيرة التأهل، ومن منطلق طابع الداربي المغاربي، فإن المواجهة لن تخلو من الإثارة والتنافس.

بالنظر إلى أهمية المباراة التي ستجمع رفقاء الحارس رحماني والمنتخب الليبي لاقتطاع تأشيرة التأهل لـ»شان» غينيا، فإن أولوية العناصر الوطنية هي تحقيق فوز مريح بغض النظر عن الأداء، باعتبار أن مثل هذه المواجهات لا يهم فيها الأداء بقدر النتيجة، التي من شأنها أن تحقق التأهل قبل مباراة العودة، ولهذا فإن أشبال المدرب الإسباني ألكاراز سيدخلون المواجهة بغية تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، قصد قطع خطوة عملاقة نحو التأهل.

التعثر ممنوع في أول ظهور بحملاوي منذ 3 عقود

تملك المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره الليبي للمحليين ميزة خاصة، كونها ستجرى بملعب الشهيد حملاوي لأول مرة، بعد غياب الخضر عن قسنطينة لقرابة 3 عقود، لذك فإن محاربي الصحراء سيكونون مطالبين بالتجند بالشكل اللازم، من أجل تحقيق الهدف المنشود وتسجيل نتيجة إيجابية تمكنهم تعزيز الحظوظ للتأهل، فضلا عن ذلك، فإن التعثر يبقى ممنوعا في أول ظهور للعناصر الوطنية بملعب البركان الذي سيكتظ بعشاق الساحرة المستديرة بالجزائر.

ألكاراز يبحث عن أول فوز مع المحليين

بعد أن تمكن الناخب الوطني ألكاراز من تحقيق الفوز مع المنتخب الوطني الأول أمام منتخب غينيا وديا، والطوغو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019، فإن التقني الإسباني سيبحث خلال المباراة المنتظرة أمام المنتخب الوطني المحلي ضد نظيره الليبي عن أول فوز مع رفقاء رحماني، من ثمة الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، رغم أن مأموريته لن تكون سهلة أمام منتخب قوي يملك لاعبين من المستوى العالي.

محمد أدم