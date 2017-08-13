غياب مدرب محلي في طاقم ألكاراز يكشف تلاعبات زطشي

الكـــــــــــــــــرة الجـــــزائــــرية إلــــى الهـــــاوية!

تزادت هزيمة المنتخب المحلي أمام نظيره الليبي في إطار اللقاء الفاصل المؤهل إلى كأس أمم إفريقيا لذات الفئة، من متاعب الكرة الجزائرية التي تتخبط في مستنقع من المشاكل، غير أن الجماهير الجزائرية حملت هذه المرة رئيس الفاف زطشي وعضوه الفدرالي حداد المسؤولية كاملة فيما يحدث حاليا.

فتحت الجماهير الجزائرية النار على رئيس الفاف خير الدين زطشي إلى جانب عضوه الفدرالي ربوح حداد، محملين كلاهما مسؤولية التبهديلة التي تعرض لها المنتخب المحلي في عقر الديار أمام نظيره الليبي بعدما حول الثنائي نفوذهما في أعلى هيئة كروية في الجزائر من أجل الترويج بلاعبي أتليتيك بارادو واتحاد العاصمة على حد سواء، حيث ومن بين 25 لاعبا استدعاهم لوكاس ألكاراز لمباراة الخضر أمام ليبيا تواجد في قائمة الاسباني 9 لاعبين من الفريقين بالإضافة إلى لاعب تدرج ضمن جميع أصناف اتحاد العاصمة قبل أن يلعب الموسم الفارط في اتحاد الحراش على سبيل الإعارة ليتم بيع عقده هذا الموسم الى شبيبة الساورة ويتعلق الأمر بالمدافع المحوري محمد أمين مدني، في حين استدعى ألكاراز كل من أيوب عبد اللاوي، عبد الرؤوف بن غيث، عكاشة حمزاوي، أسامة درفلوومزيان زروال من اتحاد العاصمة بالإضافة إلى رباعي من أتليتيك بارادو وهم طاهر بن خليفة، الطيب مزياني، عبد الرحمان مزيان وفريد الملالي، وشارك 6 لاعبين من سوسطارة و الباك في لقاء ليبيا من بينهم 4 لعبوا أساسيين، واستنكرت الجماهير الجزائرية اعتماد المنتخب المحلي على عناصر كثيرة من اتحاد العاصمة وأتليتيك بارادو ووجهوا أصابع الاتهام إلى الثنائي زطشي وحداد الذي يقود بخياراته الارتجالية الكرة الجزائرية إلى الهاوية مع تبخر حلم التأهل للـ شأن .

أين هو المساعد المحلي الذي وعد به زطشي؟

وعد خليفة محمد روراوة، خير الدين زطشي بضمان تواجد مدرب محلي ضمن الطاقم الفني للمنتخب الوطني، وأوضح زطشي فور صعوده على كرسي دالي براهيم، أن مهمة المدرب المحلي ستكون بدرجة أولى متابعة البطولة الجزائرية لاختيار أحسن اللاعبين المحليين، غير أن ذلك لم يحدث وبقي ألكاراز مدربا وحيدا في طاقم الخضر ما جعل الجماهير الجزائرية تؤكد أن هذه الخطوة تثبت للمرة الألف أن زطشي هو من يملي القائمة التي يتم استدعاؤها للمنتخب وهو أيضا من يختار التشكيلة الأساسية التي يدخل بها التقني الاسباني، يأتي هذا في الوقت الذي فند فيه زطشي هذه الاتهامات بالرغم من أن لاعبي بارادو طرقوا أبواب المنتخب مباشرة بعد تعيينه رئيسا للفاف في وقت أنهم غابوا في السنوات الأخيرة.