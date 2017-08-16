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مبولحي يعود إلى التدريبات ويريح ألكاراز

أزمــــة أمنيــــة فـــــي زامبيــــــا تهـــــدد الخضـــــر!

  16 أوت 2017 - 10:23   قرئ 21 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
أزمــــة أمنيــــة فـــــي زامبيــــــا تهـــــدد الخضـــــر!

 تعيش العاصمة الزامبية لوزاكا، التي ستحتضن مباراة الخضر أمام البلد المضيف ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، أزمة أمنية قبل موعد اللقاء بقرابة أسبوعين.

 

أعلنت الحكومة الزامبية عن حالة طوارئ في اليومين الأخيرين، بسبب الانفلات الأمني الذي تعيشه عاصمة «لوزاكا» وأوضحت التقارير الصحفية الزامبية الصادرة أمس، أن المواجهة بين منتخبهم الوطني ونظيره الجزائرية ضمن تصفيات مونديال 2018، والمقررة يوم 2 سبتمبر بالعاصمة لوزاكا، مهددة بالإلغاء بسب الأوضاع الأمنية المتردية التي يعيشها البلد، لا سيما بعد إعلان الحكومة عن حالة الطوارئ في ظل تصاعد أعمال الشغب في البلد بإيعاز من المعارضة التي حشدت قطاعا واسعا من الشعب للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية، حيث نقلت المصادر ذاتها، أن السلطات أصدرت قرارا بمنع كل أشكال التجمعات الشعبية، مما يؤشر إلى صعوبة الوضعية الأمنية في هذا البلد، في حين أوضحت مصادر أخرى، أن إمكانية نقل اللقاء إلى بلد محايد تبقى ممكنة، واستأنف حارس الخضر وهاب رايس مبولحي تدريباته مع ناديه رين الفرنسي، بعد تماثله للشفاء من إصابة تعرض لها مؤخرا، وشارك مبولحي في تدريبات فريقه أول أمس، بشكل عادي، بعدما غاب عن اللقاءين الأول والثاني من الليغ1، ومن المؤكد أن عودة مبولحي إلى أجواء التدريبات جاءت في وقتها وستريح كثيرا الناخب الوطني لوكاس ألكاراز أياما قبل مواجهة زامبيا يومي 2 و5 سبتمبر الداخل. 

فيغولي يغيب رسميا عن المباراتين المزدوجتين 

تلقى المنتخب الوطني ضربة موجعة، قبل أسبوعين من مواجهتي زامبيا المزدوجتين ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا، بعدما ترسّم غياب سفيان فيغولي عن اللقاءين، وهو ما أكده المدير الرياضي لنادي غلطة سراي التركي عقب تقديمه لفيغولي لاعبا جديدا في الفريق، وقال سينك إيرغون، في تصريحات تناقلتها الصحافة التركية أمس، إن فيغولي يعاني من إصابة، ولكنها غير خطيرة وسيشارك مع الفريق بشكل رسمي بعد أيام الفيفا التي ستجرى خلالها التصفيات المونديالية، وحسب تصريحات سينيك يبدو بأن فيغولي سيغيب عن مباراتي زامبيا مطلع شهر سبتمبر وبالتالي يتلقى الخضر ضربة موجعة جديدة مع غياب بودبوز ومهدي عبيد والوضعية الغامضة لمجاني وقديورة وسفير تايدر. 

 
  ل صحراوي
 

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