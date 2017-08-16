الشاطئ والخراب

الشاطئ في الجزائر بصدد التحول إلى فضاء يعمه الخراب. بعد فشل حملة «البيكيني»، وانتشار مظاهر غريبة على طول الشواطئ، تأكد أن الوضع بحاجة ملحة لدراسة اجتماعية تبرز الظاهرة، وكيف حدث التحول، ولماذا. أصبح بعض الناس يتصرفون على الشواطئ، تصرفات أقل ما يقال عنها إنها غريبة، ولا تمت بأي صلة للتمدن. البعض ينزل بالسيارة إلى غاية الشاطئ، ويركنها أمام خيمته. وهذا شخص أخر يقيم خيمة يحشر فيها زوجته وبناته، ويحرم المصطافين من المرور أمامها قائلا «ابتعد هذا المكان حُرمة». انتشرت مثل هذه السلوكيات والتصرفات التي تعبر عن انتشار ذهنيات متخلفة تنم عن تراجع فظيع في طريقة العيش بالنسبة لإنسان جزائري تائه فقد بوصلته، ولم يعد يعرف إلى أين يتجه. والأكثر سوءا، هو أن الشاطئ الذي يعدُ بمثابة مكان عمومي، بصدد التحول لمكان تفرض فيه تصورات منافية للعيش المشترك. التطرف لم يعد يطيق أي شيء. ينتشر بشكل جنوني، ومعه التخلف، والعيش الفوضوي. في الدين، في الثقافة، وحتى في الشاطئ. لا مفر من كل هذه المظاهر. أصبحت في كل مكان. تنغص حياة الذين اختاروا العيش المتمدن. تصوروا حجم الخلل الذي يراود انسان يتوجه إلى الشاطئ للاسترخاء فيجد نفسه أمام سيارة مركونة إلى جانبه. أليس هذا اعتداء صارخ على العيش السوي؟

بقلم: حميد آيت مزيان