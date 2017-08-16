تناول معهم وجبة العشاء وشجعهم ليلة السفر إلى تونس

الوزير ولد علي يطالب محليي الخضر بالتأهل إلى الـ شان

شدد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، على العناصر المحلية التي ستواجه غدا المنتخب الليبي بالأراضي التونسية في إياب لقاء المرور إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2018، ضرورة العودة إلى الجزائر بتأشيرة التأهل للمحفل القاري المقرر بكينيا.

تفاجأت العناصر المحلية ليلة سفريتها إلى تونس لمواجهة منتخب ليبيا في إياب اللقاء الفاصل المؤهل لـ شان 2018 بزيارة غير منتظرة من وزير الشباب والرياضة التي قاسمهم مأدبة العشاء بحضور رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي ومستشاره رابح ماجر بالإضافة إلى العضو الفدرالي ورئيس البعثة التي سافرت أمس إلى صفاقس التونسية عمار بهلول، واستغل الوزير ولد علي فرصة تواجده بمركز سيدي موسى من أجل تشجيع رفقاء الحارس رحماني على أمل تعويض هزيمة الذهاب بملعب الشهيد حملاوي والعودة بالتأهل من تونس أمام الليبيين، حيث شدد ولد علي في حديثه إلى اللاعبين المحليين ضرورة رفع التحدي وتشريف الراية الجزائرية والعودة بتأشيرة التأهل من هناك، مؤكدا لهم في الوقت ذاته أن ثقته فيهم كبيرة من أجل تحقيق الهدف المنشود رغم هزيمة الذهاب.

ماجر للاعبين يمكنكم العودة بالتأهل

من جهته، تناول الدولي السابق رابح ماجر -الذي يشغل حاليا منصب مستشار رئيس الفاف-الكلمة وتحدث مع لاعبي الخضر لوقت قصير، وحال صاحب العقب الذهبية بعث التفاؤل في نفوس اللاعبين لعلمه بأنهم تحت الصدمة بعد الهزيمة غير المتوقعة بقسنطينة بداية الأسبوع الجاري وقال ماجر لأشبال لوكاس ألكاراز بالحرف الواحد لم تخسروا شيئا إلى حد الآن والأمور لم تحسم بعد، وأعلم أنكم قادرون على قلب الموازين والعودة إلى الجزائر ببطاقة التأهل إلى الشأن.