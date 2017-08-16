الدولي الأسبق محمود قندوز يكشف في تصريحات مثيرة لـ «المحور اليومي»

«زطشي عبد مأمور ويتحكمون فيه بـ التيليكوموند»

فتح الدولي السابق، محمود قندوز، النار على المنظومة الكروية بشكل عام ورئيس الـ»فاف» خير الدين زطشي، مبرزا أنه نصب من قبل أطراف يتحكمون فيه، كما أكد قندوز في تصريحات لـ «المحور اليومي» أن الكرة الجزائرية تعيش تعفنا كبيرا جاء نتيجة سياسة اللاوعي التي تسير لتدمير الرياضة الجزائرية.

في اتصال هاتفي للحديث عن مرارة الإقصاء التي تعرض له محليو الخضر أمام نظرائهم من ليبيا، أكد المدافع الدولي السابق محمود قندوز، أنه لم يشاهد اللقاء ولم يكن يعلم بأن الخضر يلعبون من أجل التأهل إلى الـ «شان» غير أن محدثنا أبى إلى أن يتحدث لنا عن واقع الكرة الجزائرية بحسرة كبيرة، مؤكدا أنها تتخبط في مستنقع من الفساد لا يمكن لأي كان أن ينتشلها منه، وكانت البداية برئيس الفاف وخليفة محمد روراوة، حيث قال قندوز بالحرف الواحد «زطشي عبد مأمور فقد عين من «الفوق» ولا يترحك إلا بأوامر فوقية، والكرة الجزائرية أصبحت حرب مصالح وأصبحنا نعيش مثل قبائل العصور القديمة وكل شخص يصل إلى السلطة يبحث عن تكريس منصبه لتجسيد جبروته حتى وإن كان ذلك على حساب مصلحة البلد» وأبرز مدافع نصر حسين داي الأسبق أن الرياضة الجزائرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص تتواجد تحت رحمة مخطط تدمير وضعته أطراف لا تمت بصلة إلا الرياضة سوى تواجدها في مناصب حساسة.

«لو كنت مسؤولا لأدمجت كرة القدم في وزارة التجارة»

واصل قندوز، حديثه بخصوص ما وصلت إليه الكرة الجزائرية من رداءة وفساد، وأبرز أنه لو كان مسؤولا لضم البطولة المحلية لكرة القدم إلى وزارة التجارة عوض تواجدها تحت سقف وزارة الشباب والرياضة وبرر كلامه قائلا «عندما يأتي رئيس نادي في البلاتوهات ويؤكد أنه كان يشتري ضربة جزاء بـ 50 مليون ومخالفة أمام منطقة العمليات بـ 30 مليون فماذا تنتظر من كرة القدم وأين المسؤولون من كل ما يحدث؟» وأضاف ذات المتحدث: «لو كان الأمر بيدي لأدمجتها في وزارة التجارة، فالرئيس يبحث عن الأموال فقط ويشتري كل المباريات من أجل النجاح فكيف تريدون أن يتطور اللاعب المحلي؟»

رفض قندوز ركب الموجة التي وصفت إقصاء الخضر أمام منتخب يعاني من الحروب الأهلية بالعار، مبرزا أن معاناة الجزائر أكبر بكثير مما تعيشه نظيرتها في لبيبا وقال «إن كانت ليبيا تعيش الحرب فالجزائر لا تملك بطولة، أتعجب حينما أسمع الناس يتحدثون عن الكرة المحلية، وإقصائنا غير مفاجئ وهو ثمرة للفساد الذي تعيشه الجزائر بسبب تواجد أشخاص غرباء عن كرة القدم في مناصب حساسة» وأضاف ذات المتحدث في السياق ذاته «الإقصاء أمر منتظر ولا شيء سيتغير مستقبلا إلا بتغير الأشخاص بدليل أن نتائج المنتخب الأول كانت إيجابية لأننا اعتمدنا على اللاعبين المغتربين أمام المحليين، فقد حكم عليهم بالإعدام بسبب السياسة المعتمدة منذ سنوات.» في سؤال بخصوص اقتراف الـ «فاف» خطأ لعدم اعتمادها على مدرب محلي في المنتخب لمعرفته الجيدة بخبايا اللاعب المحلي قال قندوز»99% من المدربين الجزائريين «بوشكارة» ولا يفقهون شيئا في كرة القدم، ومعظمهم كانوا يغسلون السيارات والآن هم يقودون فرق كبيرة بغض النظر عن مستواها» وبرر محدثنا حديثه قائلا :جميع المدربين يأتون إلى الفرق وينتظرون رحمة رئيس فرقهم الذي يشتري لهم المباريات ويخرجوا بعدها ويتحدثون عن التتويجات في بطولة «حمام» وتخلت عن مبادئها وتحولت إلى أهداف اقتصادية تجارية بدرجة أولى، وأتحدى أي مدرب جزائري حالي يتحدث عن التكوين أو شهادة عليا بحوزته، وجميعهم يتبعون الأموال لا غير.»

«هناك أشخاص يتجردون من مبادئهم بمجرد منحهم منصب»

واصل قندوز تصريحاته المثيرة وأكد أنه شخص يتحدث بصراحة ولا يحب النفاق ولهذا منع من حضور البلاتوهات لأن صراحته لا تعجب الكثيرين، كما أبرز أنه ممنوع من التدريبات في الجزائر بسبب صراحته، غير أنه أوضح في المقابل أنه جد سعيد بشخصيته ولا ينتظر شيئا من أي أحد وأضاف :»بعض الأشخاص يتخلون على مبادئهم من أجل منصب يقدم لهم، وأذكر أن أحد المدربين كان رجلا شهما وكنت يومها مدربا في الليغ2 الفرنسية، ونصب كوزير للرياضة فالتقاني في احدى الأيام وقال لي :»أنت رجل وشرف أنك بشهادة جزائرية تدرب في الليغ2، وبعدها بأسبوع قرأت خبر تنصيب سنجاق الذي كان يدرب فريق «حومة» في فرنسا مدربا للمنتخب ولم يتصل بي أحد، وهنا فهمت حقا أن بعض الأشخاص يتخلون عن مبادئهم بمجرد منحهم منصب، وأنا ليس من هؤلاء ولهذا فضلت الابتعاد نهائيا عن عالم الكرة وعالم التحليل الذي أصبح مسرحا للمهرجين لا علاقة لهم بكرة القدم، وأنا أعيش حياة رائعة مع عائلتي وأتدرب من حين إلى آخر.»

لمين صحراوي