زطشي وألكاراز يتلاعبان بمشاعر 40 مليون جزائري:

«كـــــســـبنــــا منـــــــتخـــــــبا للمــــســتــقــبل!»

«كسبنا منتخبا للمستقبل» هي العبارة التي برر بها رئيس الفاف خير الدين زطشي ومدرب «الخضر» لوكاس ألكاراز، الإقصاء غير المنتظر للتشكيلة الوطنية من التصفيات المؤهلة لـ»شان» 2018 أمام منتخب ليبيا الذي أنهتكه الحروب الأهلية في السنوات الأخيرة.

أقصي المنتخب الوطني لأول مرة في تاريخه أمام نظيره الليبي، في جميع المنافسات بعدما كان الخضر يهيمنون بالطول والعرض على ليبيا، ولم يسبق لهم الإقصاء أمام الليبيين خلال المنافسات الرسمية التي لعبت في مواجهتين على غرار الأولمبياد أو الكان وحتى المونديال وعجز المنتخب الليبي على هزم «الخضر» خلال منافسات الألعاب المتوسطية 1975 والافريقية 1978 التي نظمتهما الجزائر، كما تغلب المنتخب على ليبيا في النسخة الثالثة لـ «كأس فلسطين» ببن غازي (ليبيا) سنة 1973، ويعود الفوز الوحيد للمنتخب الليبي في لقاء رسمي على حساب الخضر الى جويلية 1979 بالعاصمة طرابلس لحساب تصفيات كأس إفريقيا 1980 (1-0)، غير أن مرارة هذا الإقصاء جاءت أقوى لكون المنافس يعيش أسوء حالاته ويعاني من الحروب، كما زادت تبريرات رئيس الفاف الإقصاء مرارة حينما راح يبرر الإخفاق بالأسطوانة القديمة التي يتغنى بها كل فاشل وهي «كسبنا منتخبا للمستقبل» مشيرا إلى أنه يستوجب الاعتناء بهذا المنتخب في المستقبل ونتفاءل به لأنه أسس في ظرف 20 يوما، وهي نفس الأسطوانة التي اعتمد عليها المدرب ألكاراز، الذي أكد أنه ورغم الإقصاء إلا أن الجزائر كسبت منتخبا شابا، سيقول كلمته في المستقبل، وجاءت هذه التصريحات مناقضة لما يحلم به الجزائريون ففي الوقت الذي تصل فيه مصر إلى نهائي لـ»الكان» وتبلغ المغرب نصف نهائي المنافسة وتتأهل فيه مختلف المنتخب العربية إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين لا تزال الجزائر تكسب «منتخبا للمستقبل.»