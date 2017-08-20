قبل أقل من أسبوعين عن سفرية زامبيا

لاعبـــو «الخضـــر« يتألقـــون فــي أوروبــــا ويريحـــون ألكـــاراز

خطف لاعبو المنتخب الوطني الأضواء في مختلف البطولات الأوروبية التي انطلقت فيها المنافسة في الأسبوع الحالي والذي سبقه، وهو ما يريح كثيرا الطاقم الفني بقيادة لوكاس ألكاراز مع اقتراب مواجهتي زامبيا.

رغم المشاكل العديدة التي ضربت أسوار المنتخب الوطني بتوالي الإصابات على لاعبي الخضر في صورة سفيان فيغولي ورياض بودبوز وكذا مهدي عبيد الذين تأكد غيابهم عن مواجهتي الجولة 3 و4 من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا أمام زامبيا، بالإضافة إلى إمكانية غياب كارل مجاني بداعي الإصابة أيضا، إلا أن باقي العناصر الوطنية الناشطة في مختلف بطولات القارة العجوز بعثت برسالة اطمئنان إلى التقني الإسباني لوكاس ألكاراز، بعدما تألقت في الجولات الأولى، مما سيمنح مدرب الخضر خيارات عديدة في مباراتي زامبيا اللتين يعول عليهما كثيرا من أجل استعادة آمال خطف بطاقة التأهل في المجموعة التي تضم الكاميرون ونيجيريا أيضا. وسجل لاعبو الخضر حضورا قويا، من خلال تمريرات حاسمة وأهداف في كل من الكالتشيو الإيطالي والليغ1 و2 الفرنسية وكذا البونديسليغا والبطولتين البلجيكية والبرتغالية، قبل أيام فقط عن سفرية زامبيا المقررة يوم 2 سبتمبر الداخل.

غولام وبن طالب وسعدي هدافون مع فرقهم

كان الموعد سهرة أول أمس، مع انطلاق مباريات الكالتشيو التي استهلها لاعب الخضر فوزي غولام بهدف هو الأول من نوعه بألوان ناديه نابولي الإيطالي في مرمى هيلاس فيرونا في اللقاء الذي انتهى بفوز نادي الجنوب بثلاثية، وسجل غولام الهدف الثالث لناديه في الدقيقة 62، واختير رابع أحسن لاعب في المباراة. وفي البونديسليغا رد بن طالب على غولام بهدف من ضربة جزاء من الثنائية التي سجل بها شالك 04 فوزه في افتتاح الموسم بثنائية أمام لايبزيغ. وفي الليغ1 بصم إدريس سعدي على أول أهدافه مع ناديه الجديد ستراسبورغ بعدما صام في اللقاءين السابقين، مساهما في عودة فريقه بنقطة ثمينة من مونبوليي بعد نهاية اللقاء بهدف لمثله.

غزال ومحرز وهني ممررون حاسمون

استهل رشيد غزال مشواره مع ناديه الجديد موناكو الفرنسي بتمريرة حاسمة قادته إلى الفوز، رغم مشاركته بديلا لـ 25 دقيقة فقط، ليطمئن بذلك غزال الجميع حول مستواه بعد ميركاتو صيفي صعب انتهى به بالاستقرار في الليغ1. وفي إنجلترا يعاني إسلام سليماني بسبب ابتعاده عن مخططات مدرب ليستر سيتي، غير أن مواطنه رياض محرز استعاد مستواه الذي توج بفضله بجائزة أحسن لاعب في إنجلترا الموسم ما قبل الماضي، فبعد تمريرة حاسمة في لقاء أرسنال عاد لاعب الخضر للتألق في ثاني الجولات أمام برايتون وكان وراء هدفي فريقه الفائز بثنائية نظيفة. وانضم سفيان هني إلى قائمة الممرين الحاسمين أمس، بتمريرة حاسمة جاء منها الهدف الأول لناديه أندرلخت الذي انهزم بثلاثية لهدفين أمام ضيفه سانت ترويدينز في الجولة 4 من الدوري البلجيكي، وعرفت المباراة تضييع لاعب الخضر لضربة جزاء.

براهيمي يستعيد بريقه وفرحات يؤكد من جولة إلى أخرى

دشن ياسين براهيمي بداية الموسم الجديد بهدف مع ناديه بورتو، وقاده في اللقاء الثاني للفوز بتمريرة حاسمة جعلته محل ثناء الإعلام البرتغالي، كما اختير في مناسبتين ضمن التشكيلة المثالية قبل مواجهة سهرة أمس التي استضاف فيها بورتو موريرينسي ضمن الجولة الثالثة، ليثبت بذلك لاعب غرناطة الأسبق استعادته لمستواه المعهود بعدما عانى مع مدربه السابق نونو إيسبيريتو سانتو. وفي الليغ2 الفرنسية ما زال مفاجأة لوكاس ألكاراز في قائمة زامبيا زين الدين فرحات يصنع الحدث مع ناديه لوهافر، وبصم على خامس تمريراته الحاسمة في 4 جولات فقط، بالإضافة إلى تسجيله هدفا، مساهما في تصدر ناديه للبطولة.

ل صحراوي