تضم 23 لاعباً ينشطون في الدوريات الأوروبية و03 محليين

ألكاراز يكشف عن قائمة اللاعبين المعنيين بمباراة زامبيا

أعلن التقني الاسباني لوكاس ألكاراز، أمس، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص التحضيري يوم 28 أوت تحسباً لمواجهة المنتخب الزامبي ذهابا وإيابا بتاريخ 02 و05 سبتمبر المقبل.

استدعى الناخب الوطني 23 لاعبا ينشطون بمختلف الدوريات الأوروبية، حيث وجه الدعوة لـ 03 حراس و07 مدافعين، إلى جانب 05 لاعبين في وسط الميدان، أما الهجوم فقد وجه الدعوة لـ 10 عناصر. ومن بين اللاعبين المدعويين نجد 03 منهم من البطولة المحلية وهم كل من حارس مرمى شباب بلوزداد عبد القادر صالحي، ومدافع مولودية الجزائر إبراهيم بدبودة، إلى جانب ثنائي اتحاد العاصمة رؤوف بن غيث وزميله أسامة درفلو، أما اللاعب الخامس فهو لاعب اتحاد الحراش كمال بلعربي. واستدعى ألكاراز في حراسة المرمى ثلاثة حراس وهم كل من رايس وهاب مبولحي من نادي رين الفرنسي، عبد القادر صالحي من شباب بلوزداد وكذا مهدي جيانين من كليرمون فوت. أما في الدفاع فقد وجه ألكاراز الدعوة لسبعة لاعبين يتقدمهم الظهير الأيسر لنادي نابولي الإيطالي فوزي غولام وكذا كارل مجاني الذي فسخ عقده مؤخراً مع نادي طرابزون سبور التركي، ورامي بن سبعيني من رين الفرنسي، يوسف عطال من كورتري البلجيكي وعيسى ماندي والياس شيحاني من ريال بيتيس وشيرنو البرتغالي على التوالي، بالإضافة إلى لاعب مولودية الجزائر إبراهيم بدبودة. أما في وسط الميدان فقد وجه الدعوة لكل من رؤوف بن غيث من إتحاد العاصمة، عدلان قديورة من ميدلسبورغ، ونبيل بن طالب من شالك 04، سفير تايدر من بولونيا الايطالي، وسفيان دهام من سوشو الفرنسي.

سفيان دهام الوافد الجديد على كتيبة «الخضر»

وحملت القائمة هذه المرة وافداً جديدا هو لاعب نادي سوشو الفرنسي سفيان دهام صاحب الـ19 عاما، والذي يعتبر أحد المواهب الجزائرية الصاعدة في سماء الكرة الفرنسية، حيث ينشط دهام في مركز متوسط ميدان مع ناديه سوشو الفرنسي، ويملك بنية مرفولوجية جيدة، حيث يشارك اللاعب أساسياً مع ناديه حيث لعب أزيد من 300 دقيقة مند بداية الموسم الكروي

عودة آدم وناس من جديد

وعرفت قائمة لاعبي الهجوم عودة المنتقل حديثاً إلى نادي نابولي الإيطالي آدم وناس لتدعيم القاطرة الأمامية، التي عرفت استدعاء كل من العربي هلال سوداني المحترف بنادي دينامو زغرب الكرواتي، وياسين براهيمي من بورتو البرتغالي، إضافة إلى ثنائي نادي ليستر سيتي الإنجليزي رياض محرز وإسلام سليماني، في حين عرفت قائمة المهاجمين عودة آدم وناس المنتقل حديثا إلى نادي نابولي الايطالي، وكذا سفيان هني من أندرلخت البلجيكي، ورشيد غزال من موناكو الفرنسي، وإدريس سعدي ستراسبورغ الفرنسي. وكما اعتاد التقني الفرنسي أن يوجه الدعوة لاعبين أو ثلاثة من البطولة المحلية، حيث استدعى هذه المرة كل كمال بلعربي من اتحاد الحراش وأسامة درفلو من اتحاد العاصمة.

لمين صحراوي