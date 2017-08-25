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قال إن «الأمل يبقى قائما»

زطشي يُقر بصعوبة مهمة الخضر في التأهل إلى مونديال روسيا

  25 أوت 2017 - 20:57   قرئ 49 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
زطشي يُقر بصعوبة مهمة الخضر في التأهل إلى مونديال روسيا

أقر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي أمس، بصعوبة مهمة المنتخب الوطني في بلوغ مونديال 2018 بروسيا، مؤكدا أن الفاف ورثت وضعية صعبة. 

 قال رئيس «الفاف» خير الدين زطشي لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، إن مهمة الخضر في ضمان التأهل إلى كأس العالم المزمع تنظيمها بروسيا 2018 صعبة، وتطرق رئيس الفاف إلى المباراة المقبلة للمنتخب الوطني الذي سيلاقي نظيره الزامبي السبت المقبل قائلا: «بالنسبة لتصفيات كأس العالم ورثنا وضعية صعبة، بحلول الخضر في الصف الأخير برصيد نقطة واحدة فقط، أمام نيجيريا المتصدّرة برصيد 6 نقاط، المهمة أصبحت صعبة جدا، إلا أنّ الأمل لا يزال قائما في حال فوزنا بمقابلتي زامبيا، مع أنني أتمنى أن تتعثر نيجيريا أمام الكامرون». وأضاف رئيس الفاف: أتمنى إن شاء الله أن نعود بالفوز من لوزاكا، لقد وضعنا كل الوسائل والظروف المناسبة من أجل تحقيق ذلك».  وسيستقبل المنتخب النيجيري نظيره الكامروني الجمعة المقبلة بملعب أكوا إيبوم، فيما يلاقي الخضر الرصاصات 24 ساعة من بعد. 

 إعادة تهيئة الملاعب ضرورة ملحة 

وفي سياق آخر، تأسف زطشي للوضعية الكارثية التي آلت إليها الملاعب الجزائرية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، والتي وضعت الرابطة المحترفة في موقف محرج بسبب برمجة المباريات في هذه الظروف، حيث قال: «لو طبقنا القانون بصفة صارمة سنقوم بغلق عدة ملاعب»، وأضاف: «للأسف فريق بحجم مولودية الجزائر لا يمتلك ملعبا». وطالب زطشي وزير الشباب والرياضة «الهادي ولد علي» بتوفير السيولة المالية من أجل إعادة تهيئة بعض الملاعب التي لا تتطابق مع دفتر الشروط، قائلا: «تكلمنا مع ولد علي الذي يقدم الكثير من الدعم للكرة الجزائرية، وأتمنى أن نجتمع معه في الأيام القادمة من أجل دراسة هذا الأزمة، وأتمنى أن تخصص السلطات مبلغا ماليا من أجل إعادة هيكلة هذه الملاعب». 

 رؤساء الأندية مجبرون على تسوية وضعية اللاعبين مع «الكناص» 

 وجّه خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، الدعوة لرؤساء الأندية من أجل تسوية وضعية لاعبيهم مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (الكناص) في أقرب الآجال، مشيرا إلى التسهيلات التي وضعتها الكناص في خدمة الكرة الجزائرية. وكشف زطشي في السياق ذاته، عن ارتفاع الديون العالقة مع صندوق الضمان الاجتماعي والتي وصلت إلى 32 مليار سنتيم مع نهاية عام 2016، وأوضح: «تحدثنا مع مدير الضمان الاجتماعي وتفهم وضعية الكرة الجزائرية، ووعدناه بدفع الرابطة لـ 32 مليارا بغرض تسوية الوضعية السابقة، لكن كل فريق مطالب بحسم ملفات لاعبيه حسب رواتبهم من تاريخ جانفي 2017، والدولة الجزائرية أخذت القرارات وحددت الأجر القاعدي للاعبين بـ 27 مليون سنتيم فقط، مع العلم أنّ غالبيتهم يتقاضى أكثر من ذلك بكثير، وكل فريق يجب أن يتقرب من صندوق الضمان الاجتماعي للولاية التابعة له، ومن ثمة تسوية وضعيته».

 م ل صحراوي 

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