الخضر يباشرون التحضيرات لزامبيا ومبولحي مهدد بالغياب

يباشر المنتخب الوطني عشية اليوم تربصه المغلق تحسبا لمواجهتي زامبيا يومي 2 و5 لحساب الجولتين 3 و4 من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

من المنتظر أن يلتحق لاعبو الخضر بداية من صبيحة اليوم تباعا بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، أين سيكون التعداد مكتملا منذ اليوم الأول بحكم أن جميع اللاعبين المدعوين لهذا التربص الخاص بمواجهتي زامبيا أنهوا التزاماتهم مع فرقهم. وبرمج الطاقم الفني للمنتخب بقيادة لوكاس ألكاراز حصة تدريبية خفيفة مساء اليوم للاعبين من أجل استرجاع الأنفاس لاسيما أولئك الذين لعبوا أمس مباريات مع فرقهم في صورة ثنائي نابولي آدم وناس وفوزي غولام اللذين واجها أتلانتا، بالإضافة إلى بن طالب الذي تنقل رفقة شالك الألماني لمواجهة هانوفر 96، وغزال الذي واجه مارسيليا رفقة ناديه موناكو، ومهاجم ستراسبورغ إدريس سعدي الذي واجه غانغون في الدوري الفرنسي، فيما واجه براهيمي رفقة بورتو نادي سبورتينغ براغا في الدوري البرتغالي، إلى جانب سفيان هني نجم أندرلخت البلجيكي الذي شارك في لقاء ناديه أمام كلوب بروج، وأخيرا هلال العربي سوداني الذي التقى رفقة دينامو بنادي لوكوموتيفا في داربي مدينة زغرب.

مبولحي يدخل تاريخ البطولة الفرنسية ويغادر مصابا





دخل رايس وهاب مبولحي حارس الخضر تاريخ كرة القدم الفرنسية، بعد أن وضع حدا لغياب الحراس الجزائريين عن دوري الدرجة الأولى الفرنسية منذ أكثر من نصف قرن منذ عبد الرحمان إبرير، الحارس السابق لتولوز وبوردو وأولمبيك مارسيليا، حيث لم يعرف الدوري الفرنسي مشاركة أي حارس مرمى جزائري من وقتها، غير أن مبولحي لم يكن محظوظا وتلقى ثلاثة أهداف في ظهوره الأول مع رين خلال المواجهة أمام تولوز، كما غادر اللقاء مصابا، وأصبحت مشاركته مع الخضر في لقاء الذهاب أمام زامبيا بمدينة لوزاكا المقرر يوم 2 سبتمبر الداخل محل شك بعدما أصيب في أول ظهور رسمي له مع رين أول أمس في لقاء تولوز. وأوضحت التقارير الفرنسية أن مبولحي أصيب على مستوى الفخذ في انتظار ما ستكشف عنه الفحوصات الطبية التي سيجريها، وفي حال غيابه فإن التقني الإسباني سيكون في ورطة حقيقية وسيعتمد على أحد الحارسين الآخرين عبد القادر صالحي أو المغترب مهدي جيانين. جدير بالذكر أن الخضر سيخوضون تدريباتهم بسيدي موسى إلى غاية يوم الخميس موعد السفر إلى زامبيا.