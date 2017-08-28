حراس الخضر يخضعون لتمارين خاصة مع المدرب بوراس

براهيمي وبن طالب التحقا أمس والعمل الجدي ينطلق

التحق الثنائي ياسين براهيمي ونبيل بن طالب صبيحة أمس بمركز سيدي موسى أين يتربص المنتخب الوطني، وكان الثنائي آخر الملتحقين في انتظار اكتمال التعداد اليوم بحضور غزال.

حضر 21 لاعبا من التشكيلة الوطنية في اليوم الأول من تربص الخضر الخاص بمواجهتي زامبيا الذي انطلق صبيحة أول أمس، فيما غاب الثلاثي غزال (بترخيص من الفاف) وبن طالب وبراهيمي عن اليوم الأول، والتحق الثنائي براهيمي وبن طالب صبيحة بزملائهما في المنتخب يوم أمس، ليباشر بذلك الطاقم الفني للخضر بقيادة لوكاس ألكاراز العمل الجدي تحسبا لسفرية زامبيا المقررة غدا الخميس، في حين سيصل رشيد غزال اليوم إلى سيدي موسى، بعدما سمحت له هيئة زطشي بالتأخر ليومين عن التربص بسبب ارتباطات عائلية، ونشرت الفاف بيانا يوم أمس، تحدثت فيه عن الأسباب التي حالت دون وصول الثنائي براهيمي وبن طالب في الموعد المحدد، وذكرت أن الأول اضطرت الطائرة التي استقلها يوم الإثنين إلى العودة إلى المطار بعد عطب حصل لها مباشرة بعد إقلاعها، ليتم تأجيل الرحلة إلى صبيحة أمس، في حين تعذر على بن طالب إيجاد رحلة من دوسلدورف نحو فرانكورت التي يستقل منها طائرة نحو الجزائر العاصمة، وهو ما جعله يؤجل مجيئه إلى صبيحة أمس هو الآخر. من جهة أخرى، خضع حراس المنتخب إلى عمل خاص تحت قيادة مدرب الحراس بوراس، وينشط الناخب الوطني لوكاس ألكاراز ندوة صحفية اليوم بداية من الساعة 12 إلى غاية 12:45، ومباشرة بعدها تكون الندوة الصحفية لـ 3 لاعبين من الخضر وتدوم لنصف ساعة.