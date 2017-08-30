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ألكاراز يخالف خير الدين زطشي ويطلق تصريحات تفاؤلية:

هدفنا المونديال ونملك الإمكانات لتحقيق ذلك

  30 أوت 2017 - 19:57   قرئ 57 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
هدفنا المونديال ونملك الإمكانات لتحقيق ذلك

أطل التقني الإسباني لوكاس ألكاراز على عشاق المنتخب الوطني بتصريحات تفاؤلية قبل مواجهتي زامبيا يومي السبت والثلاثاء المقبلين ضمن الجولة 3 و4 من تصفيات كأس العالم بروسيا 2018، مبرزا أن هدفه قيادة المنتخب للتأهل إلى المونديال.

 

خالف مدرب الخضر لوكاس ألكاراز التصريحات الأخيرة لرئيس الفاف خير الدين زطشي، التي وصف من خلالها التأهل إلى المونديال بالأمر الصعب، وأكد ألكاراز أنه وأشباله واعون بالمسؤولية الملقاة على عواتقهم، وأن هدفه الأول والوحيد يبقى الوجود في روسيا 2018 رغم أن المأمورية لن تكون سهلة أمام نيجيريا صاحبة 6 نقاط بعد جولتين، في حين يتذيل الخضر الترتيب بتعادل وهزيمة. وقال ألكاراز في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بسيدي موسى:  المجموعة واعية بالمسؤولية، هدفنا التأهل إلى المونديال وسنقدم كل ما لدينا، لكن علينا الفوز بجميع اللقاءات من أجل ذلك . وأضاف ألكاراز بنبرة متفائلة:  لدينا كل الإمكانات اللازمة للفوز، وعلى اللاعبين إثبات ذلك على الميدان ، كما أبرز التقني الإسباني أنه لا يعطي أي اهتمام لنتائج لباقي منتخبات المجموعة وفي مقدمتها نيجيريا، مشيرا إلى أن هدفه فيما تبقى من مشوار التصفيات هو جمع 12 نقطة كاملة دون أي خطأ:  حتى في حال فوز نيجيريا لن يتغير شيء بالنسبة لنا، ويجب أن نفوز بجميع اللقاءات، والتحفيز يبقى واحدا .

 لا أفكر في مستقبلي واللاعبون يعلمون أن المونديال أهم من الميركاتو 

استبعد ألكاراز جميع فرضيات هزيمة الخضر في زامبيا، ما من شأنه أن يزعزع مكانته على رأس العارضة الفنية للمنتخب، خاصة بعد إخفاقه مع المنتخب المحلي، ورد عن سؤال بهذا الخصوص:  أدرّب منذ 30 سنة ودائما أدخل اللقاء من أجل الفوز وهذا ما سأقوم به السبت المقبل في لوزاكا. لا أريد التفكير في هذا السيناريو، فأنا أفكر في الفوز فقط، والتشاؤم ليس من صفاتي .  وحول إمكانية تأثر لاعبي الخضر بما عاشوه في الميركاتو الذي ينتهي اليوم:  لست قلقا من هذا الجانب. صحيح أن تغيير الفريق أمر مهم للاعب، لكن أشبالي يعلمون أن المونديال أهم بكثير، وهذه المنافسة لا تأتي كل يوم .

محمد لمين صحراوي

 

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