الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2018.. زامبيا 3 - 1 الجزائر

مع ألكــــــاراز «لا شـــــان لا مونديـــــال»

تخلى المنتخب الوطني أمس، عن حظوظه الضئيلة التي كان يملكها في تصفيات مونديال روسيا 2018، بعدما انهزم بثلاثية لهدف واحد أمام مضيفه الزامبي في ثالث مباريات دور المجموعات، ليضيف الناخب الإسباني لوكاس ألكاراز نكسة جديدة للكرة الجزائرية بعد إقصاء المحليين أمام ليبيا مؤخرا في اللقاء الفاصل المؤهل لـ»شان» 2018.

فشل المنتخب الوطني أمس في العودة بانتصار من ملعب «هيروز ستاديوم» في لوزاكا الزامبية أمام المنتخب المحلي، يبقي به على آماله قائمة في العبور إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، وانهزم رفقاء مبولحي بثلاث أهداف لهدف، ودخل أصحاب الأرض اللقاء بأكثر واقعية ورغبة في الفوز، وهو ما تجلى من خلال الضغط الذي فرضوه على دفاع الخضر منذ الوهلة الأولى. وكانت أول لقطة في الدقيقة 3 بعد خطأ في إبعاد الكرة من مبولحي قبل أن ينقذ بن سبعيني الموقف، وتلتها بدقيقة رأسية ارتطمت بالعارضة، ليثمر ضغط الزامبيين بهدف من مويلا في الدقيقة 6. وجاء رد فعل الخضر محتشما في الدقيقة 14 برأسية سليماني التي علت مرمى الحارس مويني، وتواصل أداء مدافعي الخضر الباهت مما كاد يكلفهم هدفا لولا أن قذفة مولينغا في الدقيقة 17 افتقدت للتركيز، وبعدها بدقيقتين طالب سليماني بضربة جزاء بعد أخذ ورد في دفاع الزامبيين، وجاءت أخطر فرصة للمنتخب الوطني في المرحلة الأولى في الدقيقة 20 بقذفة قوية من تايدر من بعيد انتهت بين أحضان الحارس. وبينما كان أشبال ألكاراز يرمون بثقلهم في الهجوم بغية تعديل النتيجة تلقوا هدفا ثانيا من نفس المهاجم مويلا رغم إنقاذ مبولحي للكرة الأولى، لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة للزامبيين. المرحلة الثانية كانت مغايرة لسابقتها ودخلها الخضر بقوة، وبادروا إلى الهجوم، وجاءت أول فرصة في الدقيقة 50 من هجمة معاكسة عن طريق سوداني الذي وجد نفسه وجها لوجه مع الحارس الزامبي لكنه تماطل في تسديد الكرة، وطالب البديل عطال بضربة جزاء في الدقيقة 52، وبعدها بدقيقتين وبقذفة قوية قلص براهيمي النتيجة من خارج منطقة العمليات مسكنا الكرة في شباك الحارس مويني، وواصل هجوم الخضر حملاته الهجومية على الدفاع الزامبي بعدما تحسن الأداء الجماعي بدخول رشيد غزال وعطال. وحرم الحكم الأونغولي هلدار مارتنس المنتخب من ضربة جزاء حقيقية بعد لمسة يد واضحة داخل منطقة العمليات، وفوت التسرُّع على سليماني تعديل النتيجة في الدقيقة 60 عندما اصطدمت قذفته بالمدافع سينزو، وعاد سليماني ليضيع من جديد برأسية جانبت المرمى في الدقيقة 72 بعد عمل رائع من عطال. وحاول التقني الإسباني المغامرة في الهجوم بإخراج بن سبعيني في الدقيقة 81 وإشراك سعدي في الهجوم، وكاد مهاجم ستراسبوغ أن يعدل النتيجة مباشرة بعد دخوله غير أن قذفته مرت ببضع سنتيميترات عن مرمى المنتخب الزامبي، لينتهي بعدها الحلم الجزائري بعدما أطلق الزامبيون رصاصة الرحمة على الخضر بهدف ثالث في الدقيقة 89.

محمد لمين صحراوي