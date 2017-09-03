فتحها أمام المسؤولين

ولد علي يدك آخر مسمار في نعش الرياضة الجزائرية

التحقت كرة القدم بباقي الرياضات الجزائرية التي دفنت في الآونة الأخيرة، بإيعاز من وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، الذي حثا بقراراته التي انتهجها منذ صعوده على كرسي مبنى أول ماي، آخر حفنة من التراب على النشاط الرياضي في الجزائر.

طالما كانت الساحرة المستديرة في الجزائر، وبدرجة أكبر المنتخب الوطني، المتنفس الوحيد الذي ينسي الشعب الجزائري مشاكله التي يواجهها يوميا، فالخضر هم من أخرجوا الجزائريين للاحتفال فرحا بتأهلهم إلى مونديالي 2010 و2014، وهم من جعلوا الشعب يتحد كرجل واحد في مواجهة الظلم الذي تعرض له رفقاء رفيق حليش في القاهرة نوفمبر 2009، غير أن سياسة وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي قضت على جرعة الأكسيجين التي كان يحيي بها الجزائريون آمالهم لمجابهة باقي بلدان القارة السمراء وحتى باقي بلدان العالمية، فبعدما فتح الوزير بؤرة صراع في مختلف الرياضات بدأت ملامح الفشل تتضح على أرض الواقع من خلال النتائج المخيبة التي حققها منتخب كرة اليد لأقل من 19 سنة في الدورة العالمية بجورجيا، وقبلها عودة الوفد الأولمبي من ألعاب ريو 2016 خالي الوفاض، مرورا بالوجه الشاحب الذي أبان عنه رياضيو الجزائر في دورة لندن 2017 لألعاب القوى، ثم إقصاء محليي الخضر من التأهل إلى كأس أمم إفريقيا للمحليين 2018، قبل أن توجه آخر لكمة للرياضة الجزائرية بأيادٍ زامبية بعد هزيمة بثلاثية أول أمس، أخرجت المنتخب الوطني نهائيا من سباق التأهل إلى مونديال روسيا. كلها إخفاقات اجتمعت في زمن ولد علي، الذي جرد جميع الاتحاديات الرياضية من سيادتها وأصبح هو الكل في الكل بخصوص تحديد الرئيس وحتى الطاقم الذي يعمل إلى جانبه.

هل سينفذ الوزير تهديداته مع زطشي؟

في صراعه الأول مع الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية محمد روراوة، أكد ولد علي أنه سيطرد كل رئيس اتحادية رياضية في الجزائر فشل في تحقيق النتائج، ونفذ تلك التهديدات مع روراوة الذي ترك مكانه لخير الدين زطشي، غير أن هذا الأخير فشل في الحفاظ على آمال الجزائر في التأهل لثالث مرة إلى كأس العالم، وهو الأمر الذي جعل المتتبعين يتساءلون عن قدرة الوزير على تنفيذ تلك التهديدات مع زطشي.

محمد لمين صحراوي