هزائم مخزية تنكس الراية الوطنية

الرياضة الجزائرية تدخل صلب الأزمة

طوى الجزائريون صفحة الرياضة، مثلما طووا الصفحات الاقتصادية والسياسية، على وقع الانتكاسة، وبات حريا بالسلطات ضم الرياضة الجزائرية إلى المجالات التي تعيش أزمة حقيقية وتحتاج إلى إنعاش حقيقي، بعدما باتت مصدر حزن وهي التي كانت جانبا مضيئا في واقع مظلم عاشه الجزائريون عبر مختلف المراحل.

لم يفرح الجزائريون كثيرا باستعادة الأمجاد الرياضية، بعد عشرين سنة من الانتكاسات، حتى تعود الراية الوطنية لترفرف من جديد في المنافسات القارية والدولية منذ 2010، لكنهم اليوم يشدون على قلوبهم خشية عودة سنوات العقم الرياضي بعد الانتكاسات المتتالية في مختلف الاختصاصات الرياضية، فلم يسبق للرياضة الجزائرية أن عاشت مرحلة أسوأ من التي تعيشها خلال الفترة الأخيرة، انتكاسة على طول الخط وباختلاف اختصاصاتها، بعدما ذابت تلك الروح الوطنية في قلوب حاملي الراية الوطنية عبر مختلف المنافسات القارية والدولية، من الألعاب الأولمبية إلى كرة القدم بالفريقين المحلي والفريق الأول، ولم تعد الرياضة تصنع أمجاد الجزائريين فتغطي النكسة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. الخيوط الأولى للإصلاح الرياضي أتت بثمارها بعد سنة من انطلاقها حيث عاش الجزائريون منذ الاستقلال مراحل سياسية عصيبة، وطالما كانت الرياضة الظهر الوحيد الذي تستند عليه الجماهير لبعث الفرحة في نفوسها بعدما أنهكتها مرحلة بناء الدولة سنوات السبعينات والثمانينات، أين كان صناع مجد الرياضة الجزائرية من أمثال عبد السلام حبشاوي وعز الدين براهمية وسكينة بوطمين ورضا عبد نوس ونجوم ملحمة خيخون ينتشلون العبوس من وجوه الجزائريين، ليغرسوا مكانها ابتسامة عريضة ونشوة عميقة بإنجازات الروح الوطنية القومية. وقد تمكن الرياضيون صناع الأمجاد حتى من شفاء غليل الجزائريين في مستعمر الأمس، في ملحمة الألعاب الأولمبية سنة 1975 عندما تمكنوا من الفوز على المنتخب الفرنسي لكرة القدم وانتزعوا منه الميدالية الذهبية، بعد عام واحد فقط من انطلاق الإصلاح الرياضي الذي أعلنه الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي حول بموجبه كل الفرق إلى المؤسسات الوطنية والبلديات، لإبعاد الرياضة عن السياسة، بالموازاة مع الإصلاح الزراعي والثقافي، من أجل أن ينتصر الجزائريون ويرفرف العلم الوطني. وحتى في عز الأزمة الأمنية سنوات التسعينات، كانت الرياضة منفذا للجزائريين للهروب من أجواء الحزن بنجاحات تشرفت بتحقيقها أسماء جزائرية في إطار الألعاب الأولمبية من أمثال نور الدين مرسلي، ياسمينة عزيزي وبنيدة مراح وآخرين، فما الذي جعل الرياضة الجزائرية اليوم في زمن الرخاء تعرف هذه الانتكاسة؟ الرياضة الجزائرية من النقيض إلى النقيض منذ 2010، باتت الفرحة لا تعمر طويلا ولم يحفظ الجزائريون سوى عبارة: لا بأس فنحن نقوم بتكوين فريق .

وإن كان العيب محسوبا على رئيس الاتحادية السابق محمد روراوة، باتهامه بالتدخل في خيارات المدربين مما جعل استقرار الفريق الوطني لكرة القدم على مدرب واحد أمرا أشبه بالمستحيل لأن المدربين كانوا يرفضون تدخلات روراوة بداية من رابح سعدان نهاية بوحيد حاليلوزيتش، إلا أن روراوة قد رحل فأين يكمن الخلل يا ترى؟ ليست الانتكاسة محصورة في كرة القدم ممثلة في الفريق الأول، فحتى المنتخب المحلي الذي استحدث من أجل منح الفرصة للاعبي البطولة المحلية للمشاركة في مباريات دولية، لم تتوقف إخفاقاتها القارية والدولية وصارت تسقط حتى أمام الفرق التي تعيش دولها انهيارا في مؤسساتها سنة 2017، فكشفت عورات الرياضة الجزائرية، لا سيما الاتحادية الوطنية لكرة القدم، التي نجحت في سنوات سابقة بلاعبين متخرجين من مدارس أوروبية، وظلت تغيرهم كلما تراجع مستواهم بلاعبين فرانكو-جزائريين، وبدأت الروح الوطنية القومية تتهاوى إلى أن بات اللعب على الراية الوطنية بالنسبة لهم مجرد ملاذ بعد رفضهم من صفوف المنتخب الفرنسي، وصار المنتخب الوطني آخر منفذ لهم للعب في المنافسات الدولية لكن دون روح قتالية، وجعلهم ذلك يظهرون متهاونين باردي قلب .