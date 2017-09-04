الجولة الرابعة من تصفيات مونديال روسيا.. الجزائر زامبيا (سهرة اليوم على الساعة 20:30)

الانتـصـــــــار لــــــرد الاعتبـــــــار فقـــــــــط!

يحاول لاعبو المنتخب الوطني سهرة اليوم رد الاعتبار والثأر رياضيا من هزيمة السبت الماضي، حين سقطوا في لوزاكا أمام منتخب زامبيا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد، بمناسبة مواجهة العودة التي سيحتضنها ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة والتي ستكون شكلية بالنسبة للخضر الذين ضيّعوا كل حظوظهم في مواصلة المنافسة على تأشيرة مونديال روسيا.

لكن بأهمية كبيرة للمنتخب الزامبي الذي بعث حظوظه من جديد بعد الفوز الكبير غير المنتظر أمام زملاء براهيمي. ولسوء حظ جماهير مدينة قسنطينة ومدن الشرق المجاورة، فإن عودة الخضر إلى عاصمة الشرق جاءت بعد خيبة كبيرة وتبدد أحلام التأهل لأكبر محفل كروي عالمي لثالث مرة على التوالي والخامسة في تاريخ كرة القدم الجزائرية.

الخضر يعودون إلى حملاوي بعد 27 سنة من الغياب

إذا ما استثنيا مواجهة المنتخب الوطني للمحليين ونظيره الليبي قبل 3 أسابيع، فإن مواجهة سهرة الليلة ستبصم على عودة المنتخب الوطني إلى مدينة قسنطينة وملعبها حملاوي الذي كان يحمل تسمية ملعب 17 جوان، بعد 27 سنة كاملة عن آخر ظهور للخضر هناك، حيث كانت آخر مباراة حضرها الجمهور القسنطيني عن قرب تلك التي لعبت سنة 1990 وجمعت أشبال المرحوم كرمالي بمنتخب السنغال وديا وانتهت بفوز الخضر بهدفين دون رد، فيما تعتبر مواجهة مصر شهر نوفمبر من عام 1989 آخر ظهور رسمي للخضر، وللصدفة فقد كانت تلك المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي في إطار تصفيات الدور الأخير المؤهل لمونديال إيطاليا الذي غابت عنه التشكيلة الوطنية بعدما تمكن الفراعنة من اقتطاعها في القاهرة في ظروف غير رياضية البتة وما زال الجميع يتذكرونها، خاصة حادثة الطبيب المصري واللاعب لخضر بلومي.

تغييرات مرتقبة على تشكيلة ألكاراز

ينتظر أن تعرف تشكيلة المنتخب الوطني سهرة اليوم العديد من التغييرات مقارنة بتلك التي دخل بها الناخب الوطني، حيث من المستبعد أن يجدد ثقته مرة أخرى في لاعب المحور إلياس حساني المحترف بفريق تشيرنو مور البلغاري بالنظر لما قدمه وكذا الضغط الذي فرض عليه، حيث سيجدد الثقة في الرباعي الذي دخل الشوط الثاني، من خلال إقحام عطال وغولام على الرواقين وماندي وبن سبعيني في المحور، أما في خط الوسط فقد يكون تايدر ضحية إصابته وقد يعوض بزميله قديورة الذي يبقى الأقرب على حساب مجاني الحل الآخر بيد ألكاراز ومساعديه، فيما سيغير منصب هني من مهاجم ثان إلى صانع لعب.

محرز تدرب وإشراكه أساسيا جد وارد

بعد عودة اللاعب رياض محرز وتدربه سهرة الأحد وكذا في حصة أمس التي جرت على الساعة السادسة مساءً، ينتظر أن يكون مهاجم ليستر سيتي الذي قدم منفردا إلى مدينة قسنطينة محملا بفضيحة كبيرة لشخصه وللاتحادية الجزائرية بعد تنقله دون علم ناديه للتوقيع لنادٍ وصف بـ الكبير قبل أن يحسم مستقبله بالبقاء مع النادي الإنجليزي، أساسيا في لقاء السهرة على حساب مهاجم دينامو زغرب هلال العربي سوداني المغضوب عليه من قبل الطاقم الفني للخضر بعد الذي بدر منه عقب تغييره في مواجهة الذهاب ودخول غزال بديلا عنه.

عملية بيع التذاكر انطلقت أمس

على عكس ما كان معمولا به في مواجهة المحليين ونظيره الليبي فقد قررت إدارة مركب الشهيد حملاوي بالتنسيق مع الجهة المنظمة (الفاف)، طرح 32 ألف تذكرة للبيع وهي السعة الحقيقية للمدرجات والمقدرة حسب البطاقة التقنية للملعب بـ 324 ألف مقعد، وقد انطلقت عملية البيع مساء أمس، بالنقاط المعروفة، مركب حملاوي، ملعب بن عبد المالك بوسط المدينة ومقر مديرية الشبيبة والرياضة. هذا وبعد نتيجة يوم السبت، وتقلص حظوظ الخضر إلى درجة الإقصاء النهائي، فإن المقابلة لا تشكل حدثا بالنسبة لسكان مدينة قسنطينة الذين تمنوا برمجة مواجهة للمنتخب الأول في ظروف أحسن من الظروف الحالية، ويسود تخوف كبير مسؤولي الفاف من مقاطعة الأنصار لهذا الموعد خاصة وأن المتجول في شوارع مدينة قسنطينة لا يلحظ أي شيء يشير لاحتضان ملعب حملاوي لمواجهة رسمية في إطار اقصائيات المونديال.

زطشي حاول احتواء أزمة سوداني المتجددة!

قبل عودته إلى العاصمة صبيحة أمس، حاول رئيس الـ فاف خير الدين زطشي إذابة الجليد بين الناخب الوطني ألكاراز ولاعبه سوداني، خاصة وأن ما قام به اللاعب -حتى وإن لقي بعض المساندة المعنوية من الكثيرين على اعتبار أنه كان أنشط مهاجم في لقاء لوزاكا-غير أن مسؤولي الاتحادية لاموا كثيرا اللاعب على خرجته ونرفزته أمام عدسات الكاميرا التي رصدت ما قاله وفعله على دكة الاحتياط. لكن وحسب بعض التسريبات فإن هذا اللقاء لن يشفع لابن مدينة الشلف الذين سيكون على كرسي الاحتياط ويترك مكانه لزميله رياض محرز الذي ورغم ما حدث له قبيل لقاء زامبيا يبقى الأقرب ليكون أساسيا رغم تفكير ألكاراز في منح ثقته لمهاجم نابولي أدم وناس.

اللاعب لقي تضامن المتتبعين لكن خرجته ليست الأولى

أجمع كل من تابع مواجهة المنتخب الوطني ونظيره الزامبي أن اللاعب سوداني لم يكن اللاعب الواجب إخراجه في بداية الشوط الثاني وأن قرار تعويضه بغزال كان خاطئان غير أن خرجة سوداني وما فعله على كرسي الاحتياط، فتح باب الانتقاد واسعا أمام المحترف بالبطولة الكرواتية، خاصة وأنها ليست المرة الأولى، حيث يملك اللاعب سوابق في احتجاجاته على قرارات مدربيه، أولها كانت مع الناخب الوطني الأسبق وحيد حاليلوزيتش، وتبعها على خليفته كريستوف غوركوف في نهائيات كأس إفريقيا 2015، ليواصل مسلسل تمرده مع المدرب رايفاتس رفقة بقية لاعبي الخضر وقبل حادثة السبت، مع الاسباني ألكاراز كان للاعب سوداني ردة فعل قوية على البلجيكي جورج ليكنس مدرب المنتخب السابق خلال نهائيات كأس إفريقيا 2017 بالغابون.

الخضر سيرتدون البذلة البيضاء

عقد الاجتماع التقني بقيادة حكم المباراة المالي محمدو كايتا، منتصف نهار أمس، وحضره إلى جانب ممثلي الاتحاديتين السلطات الأمنية وكذا الحكم الدولي الجزائري عبيد شارف، كما تقرر خلال ذات الاجتماع أن تخوض النخبة الوطنية هذا الموعد بالقميص الأبيض.

تصريحات ألكاراز نهدف للفوز وتحسين صورة المنتخب

اعترف مدرب المنتخب الوطني لوكاس ألكاراز أن مهمة الخضر في الوصول إلى نهائيات مونديال روسيا أصبحت جد صعبة، وأن الحظوظ تقلصت كثيرا بعد الهزيمة بلوزاكا، لكنه قال صحيح أن حظوظنا تقلصت كثيرا، لكن هذا لا يمنعنا من العمل بجد لتحقيق الفوز سهرة اليوم، ندرك جيدا أن المهمة لن تكون سهلة أمام منافس أصبح يحلم أكثر بالتأهل لكن سنبدل قصارى جهودنا لتحقيق الانتصار وتحسين صورة المنتخب ككل التي اهتزت بسبب الهزيمة غير المتوقعة.

براهيمي جٌرحنا في كبريائنا ولا بد من تحقيق الانتصار

ذهب اللاعب براهيمي في نفس منحى مدربه، عندما اعترف أن الحظوظ تقلصت كثيرا بعد هزيمة ملعب لوزاكا، لكن كما قال لاعب بورتو يجب طي صفحة الإخفاق الأخير بسرعة والتركيز على الانتصار والثأر رياضيا من منتخب الرصاصات النحاسية، ليس لذر الرماد في العيون والحديث عن بقاء الحظوظ والآمال ولكن من أجل كبرياء المنتخب الذي جرح بعد توالي النكسات والتعثرات وفشل في الوصول إلى مونديال روسيا بعد مشاركتين متتاليتين جعلت الخضر من أقوي المنتخبات الإفريقية.

جمعها: كريد كريم