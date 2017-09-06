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أول لقاء مهم لـ «الخضر» سيكون شهر مارس المقبل

ألكاراز سيتقاضى 7 ملايير مقابل مباراتين شكليتين!

  06 سبتمبر 2017 - 10:17   قرئ 14 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
ألكاراز سيتقاضى 7 ملايير مقابل مباراتين شكليتين!

تصاعدت مطالب أنصار الخضر والتقنيين الجزائريين بإقالة التقني الإسباني لوكاس ألكاراز من العارضة الفنية للمنتخب الوطني، لاسيما بعدما أثبت محدوديته في التدريب وفشله في التأهل رفقة المحليين إلى «الشان»، بالإضافة إلى خيبة الأمل في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

 
مطالب الجماهير الجزائرية بإقالة الإسباني ألكاراز من تدريب الخضر، قابلها رئيس الفاف خير الدين زطشي بالرفض حينما أكد عقب هزيمة المنتخب في زامبيا وتبخر آمال المنافسة على بطاقة مؤهلة لكأس العالم قائلا: «إقالة ألكاراز غير مطروحة»، غير أن مصادر متطابقة أكدت أن رئيس الفاف غير راض تماما عن مستوى التقني الإسباني ولا بطريقة عمله مع الخضر، إلا أنه يستبعد فكرة فسخ عقده مع ألكاراز لأن الأمر سيكلف خزينة الاتحادية الجزائرية خسارة ما يقارب 19 مليارا، وأضافت ذات المصادر أن زطشي افتقد للحنكة في عقد التقني الإسباني لوكاس ألكاراز الذي تضمن بندا يسمح لهذا الأخير بنيل 1 مليون أورو مقابل فسخ عقده مع الفاف، عكس ما كان عليه الأمر مع الرئيس الأسبق محمد روراوة الذي كان يتفق دائما مع المدربين على منحهم 3 أجور شهرية من أجل الطلاق بالتراضي في حال عدم تحقيق أهدافهم مع الخضر، وأمام هذا الوضع فإن المدرب السابق لغرناطة الإسباني سيكلف «الفاف» 7 ملايير من أجل لقاءين شكليين أمام الكاميرون شهر أكتوبر ونيجيريا شهر نوفمبر، باعتبار أنه يتقاضى مليار سنتيم شهريا واللقاء المهم الأول الذي ينتظره مع الخضر سيكون نهاية مارس المقبل في غامبيا ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.
 
ألكاراز باع الوهم للجزائريين  في ظرف أسبوع واحد!

من جهته، أكد الإسباني لوكاس ألكاراز أن هدفه مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كان منذ البداية التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2019 وأنه لم يتم الحديث خلال المفاوضات عن الشان أو تصفيات مونديال روسيا، وقال في تصريحاته الأخيرة قبيل مباراة أمس أمام زامبيا: «لم نتفق مطلقا على التأهل إلى «الشان» والمونديال، ومنذ البداية حددنا التأهل لـ»كان» 2019 هدفا لنا». كما تراجع ألكاراز في ظرف أسبوع فقط عن تصريحاته السابقة عندما باع الوهم للجزائريين حين أكد يوم الأربعاء الماضي أنه يريد المونديال وأنه سيقاتل رفقة أشباله من أجل ذلك، فيما قال في تصريحاته أول أمس: «حظوظنا في التأهل لكأس العالم فقدناها من قبل وليس بعد الهزيمة في زامبيا». وواصل ألكاراز تصريحاته التفاؤلية التي اعتبرها المتتبعون ضحكا على الأذقان حين وعد بالفوز في جميع اللقاءات المتبقية للخضر في تصفيات المونديال.
 
محمد لمين صحراوي
 

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