هذا ما قاله ألكاراز عن مصيره على رأس "الخضر"

صرح المدرب الوطني، لوكاس ألكاراز، بأنه لن يستقيل من العارضة الفنية لـ"الخضر"، مضيفا أنه قادر على تحقيق الأهداف التي اتفق عليها لحظة إمضائه العقد مع الاتحادية، وهو تأهيل المنتخب إلى كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

وأوضح ألكاراز، في الندوة الصحفية التي عقدها بعد هزيمة "الخضر" بقسنطنية، أن هدف بلوغ مونديال روسيا لم يتفق عليه مع مسؤول الفاف زطشي، مؤكدا أنه باق وقادر على إيجاد الحلول اللازمة من أجل تدارك الوضع.

وبرر ألكاراز الهزيمة بخسارة لاعبيه للصراعات الثنائية، "كما أن الهدف الذي تلقيناه جاء بسبب خطأ فردي في الدفاع"، على حد تعبير المدرب الوطني.