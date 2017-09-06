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حرّم الخضر من الـبشان وأجهض حلم المشاركة في المونديال

ألكاراز يتحدى المطالبين بنتيجة ويواصل بيع أحلامه الوردية!

  06 سبتمبر 2017 - 19:43   قرئ 41 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
ألكاراز يتحدى المطالبين بنتيجة ويواصل بيع أحلامه الوردية!

جدد المدرب الإسباني لوكاس ألكاراز تمسكه بمنصبه كمدرب للمنتخب الوطني الجزائري رغم المطالب الشعبية والرسمية بضرورة رحيله وطاقمه بعدما دخلوا التاريخ رفقة القائد الجديد للفاف من بابه الخلفي وتسببهم في حرمان الجزائر من العودة إلى الـ  شان  بعد مهزلة الإقصاء أمام منتخب ليبيا، ثم ترسيم الإقصاء من المونديال بعد الخسارة بثلاثية في لوزاكا وتأكيد ذلك سهرة الثلاثاء.

 

قاد المدرب الإسباني زملاء الحاضر- الغائب  رياض محرز  إلى خسارة جديدة، ورد الناخب الوطني على سؤال بخصوص مستقبله من خلال التأكيد على أنه لا يفكر البتة في المغادرة لسبب بسيط، أنه قادر على تجسيد الهدف الذي جاء من أجله وهو تحقيق التأهل إلى نهائيات كان 2019 وتطوير المنتخب، وقال   لا أفكر إطلاقا في المغادرة لأن الإقصاء من سباق المونديال لا أتحمل تبعاته حتى وإن ترسم ذلك في عهدي، لقد قدمت إلى الجزائر بهدف التأهل لنهائيات الكان والذهاب بعيدا في هذه الدورة والعمل قبل ذلك على تطوير المنتخب الذي أرى أنني أملك ما يؤهلني لإتمام ذلك على الوجه الجيد. 

وعد بردّ جميل محبي المنتخب من قسنطينة وفشل

أطلق الناخب الوطني في الندوة الصحفية التي سبقت المواجهة العنان لحنجرته مقدما الكثير من الكلام المعسول والوعود الوردية من خلال القول إن هدفه في هذه المواجهة يبقى إمتاع جمهور ملعب حملاوي ورد جميل محبي المنتخب انطلاقا من مدينة قسنطينة المضيافة وبذل الجهد اللازم لهزم منتخب زامبيا للثأر لكبرياء وصفه هو بأنه  خدش  بعد ثلاثية لوزاكا، لكن كل هذا بقى وعودا، حيث لم يستطع ألكاراز والمجموعة التي اختارها وثبت أنها كانت أكبر مسببات الهزيمة في تقديم طبق كروي ممتع، كما لم يتمكن من الثأر رياضيا لكبرياء المنتخب الذي يرى -هو وفقط- أنه خدش، لأن هزيمة زامبيا ورغم قساوتها، إلا أنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخدش كبرياء منتخب بلد اسمه الجزائر.

 الجزائر رهنت حظوظها قبل مجيئي وجئت للتألق في كان الكاميرون 

تشبت المدرب ألكاراز بما قاله سابقا حين صرح أن الخروج من المونديال كان سببه حصد نقطة وحيدة في أولى المواجهتين، وقال  صحيح أن ترسيم الإقصاء حدث وأن المسؤول الأول عن المنتخب، لكن لا يجب أن ننسى أن المنتخب الوطني حصد نقطة وحيد في المواجهتين الأوليتين، بعد الهزيمة بلوزاكا كان كل شئ قد حسم خاصة مع وصول نيجيريا للنقطة التاسعة، لكن وكما قلت سابقا لقد جئت للجزائر بأهداف محددة وهي التأهل للكان والذهاب بعيدا في نهائياته صيف عام 2019، ومازالت واثقا من النجاح وتحقيق الأهداف المسطرة.

 لم ننهزم تكتيكيا ولكن كنا ضحية أخطاء فردية 

امتعض المدرب ألكاراز من حديثه منافسة نيريندا الذي قال إنه هزم  الخضر  على مرتين بعد تفوقه على نظيره في دكة احتياط الجزائر، وقال  أعترف أن هزيمة لوزاكا كانت تكتيكية وخاصة في الشوط الثاني بعدما لعب المنافس منقوصا عدديا وتمكن من تسجيل هدف قضى به على أحلامنا، لكن بقسنطينة فإن الأخطاء الفردية المرتكبة هي من رجح كفة الزامبيين .

 

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