زطشي يجدد نيته تصفية «الخضر» من المغتربين ويكشف:

«الميدان ليس نجوما وعناصر مهمة لن تحضر أمام الكاميرون»

«سيكون هناك قانون داخلي وعلى اللاعبين تغيير عقليتهم في المنتخب» جدد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي نيته إحداث ثورة وتصفية التشكيلة الوطنية من بعض اللاعبين الذين كسبوا لقب «النجومية» وافتقدوا للروح القتالية، من أجل تمثيل الراية الوطنية أحسن تمثيل.

فتح زطشي النار على لاعبي الخضر المغتربين، وهدد بتصفية المنتخب منهم واحدا تلو الآخر: «بعض اللاعبين يظنون أنهم فوق المنتخب، قلت لهم إن دعوة الخضر فخر وشرف كبيران»، وأضاف: «إذا أرادوا المواصلة في المنتخب فما عليهم سوى تغيير الطريقة التي يأتون بها وتغيير تصرفاتهم». وواصل زطشي انتقاده للاعبي الخضر خاصة منهم المحترفين: «بعض اللاعبين وصلوا إلى درجة أنهم لا يقدمون شيئا للمنتخب، سنضعهم جانبا ولن نبعدهم نهائيا، المنتخب مفتوح لكل من يملك جنسية جزائرية، سيكون هناك تغيير في قائمة اللاعبين في التربصات المقبلة، وسيغيب ما بين 4 أو 5 لاعبين عن التربص الخاص بلقاء الكاميرون، وحقيقة الميدان ليست نجوما أو ترتيب للفيفا». وأبرز زطشي في تصريحات إذاعية أمس، أنه سيضع قانونا داخليا جديدا، وأن كل اللاعبين مجبرون على المصادقة عليه.

«هناك تغييرات في منظومة ومحيط الخضر»

أكد زطشي أن عملية التصفية التي ينوي مباشرتها لن تشمل اللاعبين فقط: «اجتمعت في مناسبتين مع المدرب وحكيم مدان، وضعنا حصيلة وأعلمنا ألكاراز بالأمور التي أخطأ فيها، هو الآن يعرف اللاعبين، وفي المستقبل عليه الاعتماد على من يقدمون ما لديهم، وسنلتقي مجددا الأسبوع المقبل حتى نضع خارطة طريق جديدة بداية من مقابلة الكاميرون». وختم رئيس بارادو الأسبق قائلا: «لن نكتفي بتغييرات في اللاعبين، بل ستكون هناك تغييرات في المنظومة ومحيط المنتخب، وسنوضح مهمة كل فرد، ونغير منظومة الفريق الوطني ككل».

محمد لمين صحراوي