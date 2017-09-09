زطشي يستعين بخبرة «بلاكار» لتطوير المديرية الفنية لـ «الفاف»

استعان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، بالمدير الفني السابق للاتحادية الفرنسية لكرة القدم، فرانسوا بلاكار، من أجل تطوير المديرية الفنية لـ «الفاف» بقيادة مديرها الفني فضيل تيكانوين.

مثلما كان منتظرا حل المدير الفني السابق للاتحادية الفرنسية لكرة القدم فرانسوا بلاكار، الذي انتهت مهامه في اتحادية بلاده يوم الفاتح أفريل الماضي، ليلة السبت، بالجزائر قادما من فرنسا بدعوة من رئيس الفاف خير الدين زطشي، الذي دعا الفرنسي إلى جولة تفقدية في سبيل توجيه بعض التعليمات والنصائح إلى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في سعيها لبعث التكوين على الصعيد المحلي، وذكرت هيئة خير الدين زطشي أمس، في بيان عبر موقعها الرسمي، أن التقني الفرنسي باشر أولى خطواته أمس، بالاجتماع مع زطشي والمدير الفني للفاف فضيل تيكانوين، وتباحث الأطراف الثلاثة في العديد من الأمور التي تخص التكوين في إطار تبادل الخبرات، لا سيما أن الفرنسي فرانسوا بلاكار يملك خبرة طويلة في هذا المجال، وأوضحت الفاف في البيان ذاته أن زطشي وتيكانوين سيقومان رفقة فرانسوا بلاكار خلال وجوده بالجزائر بزيارة مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى إلى جانب زيارات ميدانية نحو بعض مدارس التكوين من أجل أخذ نظرة عن المشاريع التي تخطط لها الجزائر في هذا المجال، وأبرزت الفاف في ختام بيانها أن زيارة الفرنسي فرانسوا بلاكار ستنتهي في الجزائر هذا الأربعاء.