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زيارة مهندس «قضية الحصص العنصرية» أغضبت المسؤولين

قدوم بلاكار دون علم ولد علي يوسع الهوة بين الوزارة وزطشي !

  12 سبتمبر 2017 - 11:05   قرئ 40 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
قدوم بلاكار دون علم ولد علي يوسع الهوة بين الوزارة وزطشي !

أبرزت مصادر موثوقة لجريدة «المحور اليومي» أن قدوم التقني الفرنسي فرانسوا بلاكار قد يعمق من الهوة بين وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، خاصة بعدما كشف الوزير لمقربيه عن امتعاضه من عدم قيام رئيس الفاف بإخباره بقدوم التقني الفرنسي بلاكار لتبوأ منصب مستشار فني على مستوى الاتحادية:

يتمثل دوره في إعادة هيكلة المديرية الفنية. ويقترن اسم بلاكار في فرنسا بنجاحات على مستوى المديرية الفنية للمنتخب الفرنسي، لكن وبالموازاة مع ذلك فقد ورد اسمه رفقة مدرب الديكة السابق لوران بلان في أكبر فضيحة هزت فرنسا مطلع الألفية، والتي اصطلح عليها بعد ذلك بقضية «الحصص العنصرية»، التي فجرها موقع «ميديا بارت» شهر ماي من عام 2011، بعد قيام عضو الاتحادية الفرنسية آنذاك محمد بلقاسيمي ذو الأصول الجزائرية بتسريب محضر جلسة تم خلالها اقتراح نظام يحدد عدد اللاعبين ذوي الأصول الإفريقية والمغاربية في المدارس الفرنسية بنسبة 30 بالمائة فقط، في إجراء كان ظاهره حماية حقوق فرنسا خاصة بعد اعتماد قانون البهاماس، أما باطنه فكان سياسيا عنصريا بحتا تزامنا م ع وصول ساركوزي إلى سدة الحكم وتزايد أسهم اليمين واليمين المتطرف.
بلاكار أراد الانتقام من روراوة والجزائر
بعد اعتماد قانون البهاماس عام 2009، نشبت حرب خفية بين المسؤولين الفرنسيين ونظرائهم الجزائريين، باعتبار أن الرئيس السابق للفاف محمد روراوة رفقة حليفه آنذاك المصري سمير زاهر نجحا في تمرير قانون البهاماس الذي يتيح للاعبين مزدوجي الجنسية تغيير جنسياتهم الرياضية قبل بلوغ سن الـ23، وهو ما اعتبرته فرنسا قانونا سيسلب حق منتخبها «الديكة» الذي يعتمد دوما على لاعبين من أصول إفريقية من أبناء المهاجرين، وحاولت بكل الطرق إفشاله حتى أنها قدمت مقترحا لإسقاط قانون «بوسمان» عن اللاعبين مزدوجي الجنسية وجعل احترافهم الكرة بالفضاء الأوروبي يعتمد على جنسيتهم الرياضية لا الإدارية.
زطشي أخطأ وخالف التقاليد المعمول بها
أضاف ذات المصدر أن رئيس الفاف خير الدين زطشي يريد إعادة هيكلة المديرية من خلال تعيين الفرنسي فرانسوا بلاكار في منصب مستشار فني، غير أنه لم يراع تورط الرجل في قضية الحصص العنصرية، التي مست بطريقة أو بأخرى الجزائر من خلال المغتربين المقيمين في فرنسا، كما أن استقدام التقني دون المرور على الوزارة الوصية يعتبر مخالفا للتقاليد المعمول بها في هذا الجانب، والتي تقتضي أن ينتظر أي مسؤول اتحادية الضوء الأخضر من الوزارة الوصية قبل تنظيم زيارة لأي مدرب أو تقني أو حتى وفد، على غرار ما كان معمولا به سابقا، خاصة في عهد روراوة الذي رفض خيار المدرسة الفرنسية بعد رحيل المدرب كريستيان غوركوف، بسبب قطيعة غير معلنة بين الجانبين على الرغم من وجود اتفاقية بين الاتحادية الجزائرية ونظيرتها الفرنسية، كان من الأجدر الاستفادة منها في تكوين إطارات جزائرية عوض استقدام اسم فرنسي يتولى مهمة إعادة هيكلة المديرية الفنية.

كريم كريد

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