الوزير فقد ثقته التي وضعها في رئيس الفاف

ولد علي يفتح تحقيقا مع زطشي في قضية الفرنسي بلاكار

ولد علي: وجود شخص عنصري في الجزائر أمر خطير ويجب طرده

أعلن وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، عن قيام وزارته الوصية بفتح تحقيق مع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي في قضية دعوة المدير الفني الأسبق للاتحادية الفرنسية لكرة القدم فرانسوا بلاكار إلى الجزائر.

مر وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي إلى السرعة القصوى فيما يخص قضية قدوم التقني الفرنسي فرانسوا بلاكار إلى الجزائر، بسبب اتهامه بالعنصرية في بلاده بسبب قضية الكوطة في المنتخبات الفرنسية لمّا كان يشغل منصب مدير فني في الاتحادية الفرنسية لكرة القدم، والتي تخص اللاعبين المغاربة والأفارقة على حد سواء. وأكد الوزير أنه قرر فتح تحقيق جدي مع خير الدين زطشي رئيس الفاف من أجل النظر في القضية، لاسيما أن ولد علي اعتبر وجود شخص عنصري في الجزائر أمرا خطيرا، كما أكد الوزير ما جاء في المقال المفصل الذي نشرته جريدة المحور اليومي أمس بخصوص هذه القضية، وقال على هامش اختتام نهائيات الطبعة الصيفية الأولى للألعاب الإلكترونية لشمال إفريقيا 2017: تفاجأت بدعوة خبير أجنبي، وعلى مستوى الوزارة تفاجأنا بهذه الخطوة، وإذا كانت المعلومات التي وصلتنا صحيحة فإنه أمر خطير جدا أن يوجد شخص عنصري في الجزائر . وأضاف الوزير في السياق ذاته: تجب مساءلة الفاف بخصوص هذا الموضوع، وبكل تحفظ يمكن أن نكون مخطئين، لكن إن كان بلاكار متهما بالعنصرية في بلاده فلا مكان له في الجزائر .

الوزير يكون قد ندم على دعم زطشي لخلافة روراوة

يبدو أن وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، قد فقد ثقته في رئيس الفاف خير الدين زطشي، لاسيما أنه كان وراء فكرة دعمه للصعود على كرسي مبنى دالي براهيم وخلافة محمد روراوة، غير أن الأيام جعلت الوزير يندم على ثقته العمياء في زطشي، باعتبار أن هذا الأخير أصبح بقراراته يثير غضب الوزارة الوصية، لاسيما أنه خرق البروتوكولات التي تعتمد عليها الجزائر من خلال دعوة شخص أجنبي دون إخطار السلطات الجزائرية، كأن الفاف هيئة مستقلة. وشكك الوزير في كفاءة زطشي حينما صرح قائلا: زطشي هو المسؤول الأول في الفاف، وكان عليه العمل بالتعاون مع الاتحادية الفرنسية من أجل الحصول على معلومات عن التقني بلاكار .

هل ستكون هناك جمعية استثنائية طارئة؟

اختلط الحابل بالنابل بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وأضيفت قضية الفرنسي فرانسوا بلاكار إلى أزمة خروج الخضر من منافسة كأس العالم 2018 والمنتخب المحلي من شان ذات السنة، ليصبح التيار شبه مقطوع بين الوزير ولد علي ورئيس الفاف زطشي، وهو ما يجعل احتمال الدعوة لعقد جمعية استثنائية طارئة في الأيام القليلة المقبلة واردا سواء من طرف الوزارة أو الفاف، في سبيل احتواء الوضع وإعادة ترتيب الأمور من جديد.