الفضائح تتوالى وسيدي موسى يتحول إلى حومة

زطشي بـ عباءة الرئيس الهاوي ويقود الكرة الجزائرية إلى الهاوية

إخفاقات، فضائح بالجملة، اتهامات، صراعات داخلية وقرارات أزعجت وزارة الشباب والرياضة هي حصيلة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي في أول 6 أشهر له على كرسي مبنى دالي إبراهيم.

خلف خير الدين زطشي الرئيس الأسبق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) يوم 20 مارس الماضي، ووعد يومها رئيس أتليتيك بارادو بتطبيق تجربته الناجحة في أكاديمية فريقه مع الفاف وتعميمها عبر ربوع الوطن، وباع زطشي الأوهام للجماهير الجزائرية غير أن 6 أشهر كانت كافية لتبرهن أن رئيس الفاف الحالي يفقد المقومات التي تسمح له بقيادة أعلى هيئة كروية في الجزائر، حيث تسير المنظومة الكروية في زمن زطشي نحو الهاوية، باعتبار أن الرئيس الأسبق لـ الباك قد لبس ثوب الرئيس الهاوي، بدليل قراراته التي اتخذها إلى حد الآن، في صورة افتقاده للحنكة في تعاقده مع المدرب لوكاس ألكاراز، باعتبار أن إقالة التقني الإسباني ستكلف الفاف 19 مليار سنتيم، ليجد زطشي نفسه مجبرا على تجديد الثقة في ألكاراز رغم الإخفاق مع المحليين وبعده مع المنتخب الأول، ناهيك عن دخول زطشي في صراعات وحرب تصريحات مع رئيس الرابطة محفوظ قرباج في خرجة لطخت سمعة الكرة الجزائرية، إضافة إلى صراعات زطشي مع بعض من أعضاء المكتب التنفيذي، ونخص بالذكر الحكم الدولي السابق مسعود كوسة، إضافة إلى التسيب الذي عرفته تربصات الخضر وتمرد بعض اللاعبين على زطشي والمدرب، لتأتي بعد هذا فضيحة جديد هزت كيان زطشي وكان مسرحها مركز تحضير المنتخبات الوطنية سيدي موسى الذي تحول من مركز يفتخر به الجزائريون إلى حومة ، فبعد الانقطاعات المتتالية للكهرباء ودخول الغرباء وأصدقاء لاعبي الخضر وكل من هب ودب، جاء الدور الآن على المدير الفني الوطني فضيل تيكانوين الذي اتهم الدولي السابق عبد القادر حر بالسرقة وأمر أعوان أمن سيدي موسى بتفتيش حقيبته قبل مغادرته المركز، ليودع لاعب الخضر الأسبق شكوى قضائية ضد المدير الفني الوطني بتهمة القذف، فيما ذكرت أصداء متطابقة أن رئيس الفاف خير الدين زطشي اجتمع بالطرفين وحاول إيجاد حل ودي بينهما.