زطشي يلتقي انفانتينو بزوريخ هذا الجمعة

يلتقي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) خير الدين زطشي بالمسؤول الاول على كرة القدم العالمية جياني انفانتينو يوم الجمعة بزوريخ, حسبما اعلنت عنه الهئية الكروية الجزائرية بموقعها الرسمي.

وقالت الاتحادية الجزائرية في بيان: "يتنقل رئيس الفاف خير الدين زطشي الى زوريخ بسويسرا حيث يتواجد مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم. سيستقبل يوم الجمعة 15 سبتمبر من قبل جياني انفانتينو رئيس الفيفا بغرض التباحث حول العديد من النقاط المتعلقة بكرة القدم العالمية عموما وكرة القدم الجزائر على وجه الخصوص". و كان زطشي (51 سنة) قد انتخب يوم 20 مارس الماضي رئيسا جديد للفاف خلفا لمحمد روراوة الذي قرر عدم الترشح لعهدة اخرى.