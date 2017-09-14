القبضة الحديدية بين الوزير ورئيس الفاف متواصلة

ولد علي يصر على إقالة ألكاراز وزطشي يرفض!

أبرزت مصادر مقربة من وزارة الشباب والرياضة أن الهادي ولد علي متمسك بفكرة فسخ عقد الناخب الوطني لوكاس ألكاراز، بعدما فشل هذا الأخير في تحقيق أهدافه التي جاء من أجلها إلى الجزائر سواء مع المنتخب الأول أو مع المحليين.

يبدو أن حبل الثقة بين وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي قد انقطع، بسبب التطورات الأخيرة التي عرفتها المنظومة الكروية التي شهدت تواصل الإخفاقات وخيبات الأمل، بالإضافة إلى سوء التسيير الذي أبان عنه زطشي في أول نصف سنة له في الفاف، وأوضحت مصادر موثوقة لـ»المحور اليومي» أن وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي ما زال مصمما على الإطاحة بالتنقي الإسباني لوكاس ألكاراز من العارضة الفنية للخضر، من أجل إعادة الهدوء إلى المنتخب والشارع الرياضي على حد سواء، غير أن مطالب الوزير قابلها رئيس الفاف بالرفض. وأوضحت مصادرنا أن ولد علي قد وصلته أخبار حول نية زطشي الحفاظ على ألكاراز إلى غاية نهاية تصفيات مونديال روسيا 2018 التي بقيت منها مواجهتان شكليتان للمنتخب الوطني أمام الكاميرون وبعدها أمام نيجيريا في جولة الختام، وهو ما يرفضه الوزير.

الوزير ينتظر عودة زطشي من سويسرا لحسم الأمور

أوضحت ذات المصادر أن الوزير الهادي ولد علي قد غضب كثيرا من رئيس الفاف خير الدين زطشي بسبب تعنته وأخطائه الأخيرة التي وقع فيها، خاصة تلك المتعلقة بدعوة العنصري فرانسوا بلاكار إلى الجزائر دون إخطار الوزارة، وأضافت مصادرنا أن ولد علي ينتظر بشغف عودة زطشي من سفريته إلى سويسرا من أجل وضع النقاط على الحروف، خاصة فيما يخص قضية الناخب الوطني لوكاس ألكاراز. جدير بالذكر أن زطشي التقى برئيس الفيفا أنفانتينو بسويسرا الجمعة الماضية حسبما نشرته الفاف أمس، والتي أكدت أن الطرفين تحدثا عن العديد من الأمور الخاصة بالكرة الإفريقية، كما أهدى زطشي للسويسري قميصا للخضر.

ألكاراز مطالب بالحضور لتحضير قائمة الكاميرون

تضمن عقد الناخب الإسباني لوكاس ألكاراز مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بندا ينص على إقامة مدرب الخضر في الجزائر لأطول مدة ممكنة من أجل معاينة البطولة المحلية واقتناء أفضل العناصر تحسبا لضمهم إلى المنتخب الوطني، غير أن لوكاس ألكاراز لم يحترم هذا العقد الذي يربطه بالجزائر ويوجد طيلة الوقت في مسقط رأسه في إسبانيا عوض متابعة مباريات البطولة الجزائرية، وقبل 3 أسابيع عن مواجهة الكاميرون ما زال ألكاراز في إسبانيا عوض القدوم إلى الجزائر لتحضير القائمة المعنية بهذه المباراة التي تندرج ضمن مجريات الجولة الخامسة من تصفيات مونديال 2018 بروسيا.

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