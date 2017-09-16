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رفض الخوض في ملفات المنتخب والاتحادية

صمت ولد علي بقسنطينة يفتح باب التأويلات !

  17 سبتمبر 2017 - 19:01   قرئ 49 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
صمت ولد علي بقسنطينة يفتح باب التأويلات !

تحفظ  وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي خلال زيارته التفقدية لولاية قسنطينة عن الإدلاء بأي تصريحات تخص المنتخب الوطني والاتحادية الجزائرية، مخالفا بذلك سلسلة خرجاته الأخيرة التي تميزت خلال الأسبوع الماضي بتصريحات وصفت بالنارية لمسؤول القطاع.

 

رفض الوزير خلال إشرافه على اختتام دورة نجمة الشرق لرياضة الفروسية التي احتضنتها مدينة عين اعبيد بقسنطينة، الرد على الأسئلة المتعلقة بالفريق الوطني، وهم مسرعا لإنهاء لقائه الصحفي بممثلي مختلف وسائل الإعلام، في خرجة لم تكن متوقعة خاصة أن الرجل شغل الرأي العام وخاصة الرياضي الأسبوع الماضي، والذي سبقه بتصريحات وصلت حد التدخل في الجانب الفني حينما تحدث عن ضرورة محاسبة الناخب الوطني ألكاراز، واصفا نتائجه مع الخضر بالفاشلة وبأنها تحتاج إلى تقييم ومحاسبة، وكذا مساندته ضمنيا لما تحدث عنه زطشي بضرورة تجديد التشكيلة و طرد  بعض الأسماء، وصولا إلى قضية بلاكار التي تكون قد قطعت حبل الود بينه وبين رئيس الفاف الذي لولا دعم الوزير لما كان اليوم  يستمتع  بدفء كرسي رئاسة مبنى دالي إبراهيم، بعد أن رفض الأخير طريقة ونية التعاقد مع هذا التقني  الملطخ  منذ سنة 2011 بفضيحة عنصرية اصطلح على تسميتها بقضية  الحصص العنصرية ، وقام حتى بمنعه من زيارة المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الرياضة، في خطوة فهمها زطشي ودفعته لطي قضية جلب فرانسوا بلاكار، غير أن صمت الوزير بقسنطينة الذي سبق له أن استغل وجوده فيها للتطرق لكثير من القضايا الحساسة، مما فتح المجال واسعا لبعض التأويلات حول الأسباب الحقيقية لهذا  الصمت ، إن كانت محصلة أوامر بوقف السجال بعد أن تسببت تصريحات الوزير وخرجاته الإعلامية في الكشف عن حجم الهوة بينه وبين رئيس الفاف، أم إن كان تذمر ولد علي من حليف الأمس قد وصل للمعني، خاصة بعد الحرج الذي تعرضه له بعد قدوم فرانسوا بلاكار إلى حد أن أصبح يرفض مجرد الخوض في ملفات تتعلق بالمنتخب والاتحادية.

كريم - ك

 

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