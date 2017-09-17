مهازل رئيس الفاف تتواصل وسمعته في تراجع مستمر

زطشي الديكتاتور يقيل مدير مركز سيدي موسى لإرضاء صديقه!

قرر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي صبيحة أمس، في خطوة غير منتظرة، إقالة مدير مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى عمر جفافلة من منصبه.

أزاح رئيس الفاف خير الدين زطشي مدير مركز سيدي موسى، عمر جفافلة الذي خلف مطلع السنة الماضية لخضر فلاحي في عهد رئيس الفاف الأسبق محمد روراوة، ولعل البعض يظن أن قرار زطشي بتنحية جفافلة يعود بدرجة أولى إلى المشاكل الكثيرة التي عانى منها المركز التقني في الأيام الماضية من بينها تضرر أرضية الملعب المعشوشب طبيعيا بالإضافة إلى الانقطاعات المتكررة للكهرباء خاصة خلال الندوات الصحفية للمدرب الوطني أو رئيس الفاف، غير أن مصادر موثوقة أوضحت لـ المحور اليومي أن رئيس الفاف زطشي قد اتخذ قرار سحب الثقة من المدير جفافلة من أجل عيون صديق له، وسردت لنا مصادرنا تفاصيل القضية قائلة إن مدير مركز سيدي موسى رفض دخول أحد الأشخاص الغرباء إلى المركز وطرده من الباب، غير أن هذا الأخير يعتبر صديقا مقربا من رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، فراح صديق زطشي يشتكي له المعاملة السيئة التي وجدها من مدير المركز التقني بسيدي موسى على حد اعتقاده (رغم أنه قام بعمله بشكل عادي)، ولم يجد زطشي حلا لإرضاء صديقه سوى التضحية بمدير مركز سيدي موسى الذي تحول حقا إلى حومة وأصبح يدخله كل من هب ودب من أصدقاء اللاعبين ومقربين من المسيرين وأعضاء المكتب الفدرالي، لتتواصل بذلك سقطات الرئيس زطشي الذي باتت سمعته على المحك في ظل عدم نجاحه إلى حد الآن في تسيير المنظومة الكروية والفاف على حد سواء مثلما يجب.