فيما أبقى أبواب المنتخب مفتوحة أمام المبعدين

زطشي يتخطى حدوده ويؤكد أن ألكاراز خضرة فوق طعام

بن طالب، محرز، قديورة، غولام ومجاني في القائمة السوداء

نفذ رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، تهديداته بخصوص إبعاد بعض كوادر المنتخب عن المواجهة المنتظرة أمام الكاميرون المقرر يوم 7 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة 5 من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2018.

تجاوز رئيس الـ فاف خير الدين زطشي، الخطوط الحمراء متخطيا صلاحياته بتنفيذ تهديدات بشأن إبعاد بعض ركائز المنتخب الوطني من اللقاء القادم أمام الكاميرون، وبالرغم من أن الـ فاف لم تعلن بعد عن القائمة النهائية الخاصة باللاعبين المستبعدين عن المباراة المقررة بالعاصمة ياوندي يوم السابع أكتوبر المقبل إلا أن بعض الأطراف أكدت بأن القائمة السوداء لرئيس بارادو ضمت كل من ثنائي ليستر سيتي محرز وسليماني بالإضافة إلى ظهير نابولي الإيطالي غولام والثنائي قديورة ومجاني، وبهذه الخطوة أثبت رئيس الفاف أنه ديكتاتور حقيقي يتخذ قرارات ارتجالية في الكرة الجزائرية وحتى في المنتخب الوطني، كما جاءت خطوة الرئيس الأسبق لأتليتيك بارادو لتؤكد أن المدرب لوكاس ألكاراز يعتبر خضرة فوق طعام في المنتخب الوطني كما أن خرجة الرئيس تؤكد فرضيات اختياره اللاعبين وحتى التشكيلة الأساسية للخضر.

سليماني وقديورة ومجاني يفكرون في الاعتزال دوليا

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أمس، في بيان لها عبر موقعها الرسمي، أن قائمة المنتخب الوطني الخاصة بمواجهة الكاميرون ستعرف حضور العديد من الوجوه الجديدة مع عودة بعض اللاعبين الذين غابوا في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى ذلك فقد أكدت هيئة زطشي أن أبواب المنتخب ستبقى مفتوحة أمام الكوادر التي أبعدت من لقاء الكاميرون، غير أن بعض المصادر المقربة من لاعبي الخضر أكدت لـ المحور اليومي أن الثلاثي سليماني، مجاني وقديورة يفكرون في الاعتزال دوليا للخروج من الباب الواسع بعد مشوار طويل مع الخضر.