رئيس الفاف حدد الأحد المقبل موعدا للبحث في مستقبل الإسباني

زطشي يرضخ لضغوطات ولد علي ويتجه لطرد ألكاراز

رضخ رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي أخيرا للضغوطات التي فرضها عليه وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، وأعلن عن فتح أبواب الرحيل أمام مدرب المنتخب الوطني لوكاس ألكاراز.

أبرزت المحور اليومي في أعدادها السابقة أن وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي يمارس ضغطا رهبيا على رئيس الفاف خير الدين زطشي، حتى يدفعه للتضحية بالتقني الإسباني لوكاس ألكاراز، ومنه تهدئة الشارع الرياضي بعد خيبات الاقصاء من تصفيات مونديال روسيا والمنتخب المحلي من شان كينيا، ليأتي التأكيد من زطشي نفسه الذي أوضح أنه سيجتمع رفقة أعضاء مكتبه الفدرالي الأحد المقبل من أجل بحث مستقبل التقني الإسباني الذي يتجه بخطى ثابتة نحو مغادرة العارضة الفنية للخضر، وكان زطشي قد أكد أن فكرة التخلي عن ألكاراز تبقى جد مستبعدة مشددا على ضرورة بقائه في منصبه، غير أن الضغوطات الكبيرة التي فرضها ولد علي عليه جعلته يفكر جديا في طرده من المنتخب الوطني، وهو الذي فتح أبواب رحيله من وهران خلال اجتماعه أول أمس، مع رؤساء الرابطات الوطنية والولائية للغرب وجنوب الغرب، وقال في الندوة الصحفية: سنجتمع مع أعضاء المكتب الفدرالي الأحد المقبل، ومن بين المواضيع التي سنناقشها معا المنتخب الوطني والمدرب، وسنستمع لآراء الجميع لتحديد مستقبل المدرب ألكاراز مع الخضر . ومن دون شك فإن أعضاء المكتب الفدرالي سيطالبون برحيل ألكاراز وسيصادق زطشي على مطلبهم من أجل إرضاء الوزير الهادي ولد علي، في انتظار الصيغة التي سيتم بها فسخ عقد الإسباني بالتراضي، لاسيما أن بندا في عقده يضمن له الحصول على تعويض كبير يصل إلى 19 مليار سنتيم.