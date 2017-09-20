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الوزير يلمح بطريقة مباشرة إلى ابعاد ألكاراز عن "الخضر"

ولد علي ينتقد قرارات زطشي ويقلص من مهام بيراف

  22 سبتمبر 2017 - 18:14   قرئ 97 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
ولد علي ينتقد قرارات زطشي ويقلص من مهام بيراف

واصل وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي هوايته المفضلة والمتمثلة في انتقاد المسؤولين في جميع القطاعات الرياضية، ووجه انتقاداته هذه المرة إلى رئيس الفاف خير الدين زطشي كما قلص من  مهام رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف. 

 حشر وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي من جديد أنفه في الشؤون الفنية للمنتخب الوطني وسار في نهج رئيس الفاف خير الدين زطشي، غير أن الغريب في الأمر هذه المرة أن ولد علي انتقد علنا خيارات وقرارات زطشي عندما تحدث أمس عن قضية ابعاد كوادر الخضر عن لقاء الكاميرون وقال "تفاجأت مثل كل الجزائريين بتنحية 5 لاعبين وأعتقد أن هؤلاء اللاعبين لديهم مكانة في المنتخب." وجاءت هذه التصريحات لتؤكد من جديد عدم رضا الوزير ولد علي على رئيس الفاف خير الدين زطشي بعد قضايا كثيرة أبرزها دعوة التقني الفرنسي بلاكار إلى الجزائر بالإضافة الى إخفاقات الخضر، وبالرغم من كل هذا إلا أن المسؤول الأول على الرياضة الجزائرية حاول تلطيف الأجواء بينه وبين خليفة محمد روراوة من خلال تصريحاته أمس على هامش كأس السفير للتايكواندو التي جرت بقاعة حرشة حسان عندما قال: "لا يمكن محاسبة زطشي بعد 6 أشهر فقط من تسلمه مهام رئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم." وكان رئيس الفاف قد أبعد كل من بن طالب ومحرز وسليماني وقديورة ومجاني عن الخضر لأسباب انضباطية وهو ما وصفه الوزير بغير المعقول. 

الوزير يطالب زطشي بمدرب كبير خليفة لألكاراز 

وجه ولد علي رسالة مشفرة لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، بخصوص هوية المدرب القادم للخضر وخليفة لوكاس ألكاراز، الذي سيغادر المنتخب الوطني قريبا بضغط من الوزير الذي قال أمس: "المنتخب الوطني يجب أن يكون لديه مدرب كبير ويكون له أيضا مدير فني كبير"، وجاءت هذه الخرجة الإعلامية للوزير لتؤكد مرة أخرى أن لديه دخل كبير في القرارات التي تتخذ على مستوى أعلى هيئة كروية في الجزائر لاسيما وأنه كان صاحب فكرة نقل مباريات الخضر من البليدة إلى قسنطينة.

ولد علي يفتح باب صراع جديد مع بيراف 

فتح وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، أمس،  بؤرة صراع جديدة بينه وبين رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف، بعدما ظن الجميع أن الأمور هدأت بين الرجلان اثر تأكيد المحكمة الرياضية أحقية بيراف برئاسة الـ"كوا" لعهدة ثانية على التوالي رغم معارضة بعض الاتحاديات وكذا الوزير الذي قلص مهام اللجنة الأولمبية عندما أكد قائلا: "اشراف اللجنة الأولمبية على تحضيرات الاولمبياد خطأ ولن يتكرر مستقبلا" وأضاف ذات المتحدث في السياق ذاته: "الوزارة ستتولى رفقة الاتحاديات الجزائرية تحضير موعد طوكيو"، وختم ولد علي حديثه بالتأكيد بأن إعانات الدولة ستقدم للاتحاديات الرياضية قبل نهاية السنة الجارية. 

محمد لمين صحراوي 

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