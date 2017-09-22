اجتماع حاسم بين الرئيس وأعضاء مكتبه الفدرالي

زطشي سيقيل ألكاراز اليوم من أجل عيون الوزير!

ستشد الأنظار صبيحة اليوم إلى مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، الذي سيحتضن اجتماعا حاسما بين أعضاء المكتب الفدرالي ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي من أجل دراسة مستقبل مدرب الخضر لوكاس ألكاراز.

«المنتخب الوطني بحاجة إلى مدرب كبير»… هي آخر تصريحات أطلقها وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي الذي فرض ضغطا رهيبا على رئيس الفاف خير الدين زطشي في الآونة الأخيرة، من أجل إبعاد التقني الإسباني لوكاس ألكاراز من العارضة الفنية للخضر بعدما فشل في تحقيق نتائج مشرفة مع التشكيلة الوطنية سواء الأولى أو المحلية. وبعدما كان الوزير يضغط في الخفاء على زطشي مما دفع الأخير ليحدد اليوم موعدا لدراسة مستقبل التقني الإسباني على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني، خرج ولد علي عن صمته مؤخرا وكشف علنا عن رغبته في رحيل المدرب لوكاس ألكاراز من المنتخب الجزائري، وأمام هذه المعطيات فإن رئيس الفاف سيجد نفسه بين سندان سمعته ومطرقة الوزير، باعتبار أنه سبق له أن أكد تجديد الثقة في ألكاراز، وهي المعطيات التي جعلت زطشي يحاول الاختباء وراء أعضاء مكتبه الفدرالي ورمى الكرة في مرماهم بعدما رفض الإعلان مباشرة عن الطلاق بين الفاف والطاقم الإسباني، وأكد في خرجته الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي إلى وهران أن مستقبل ألكاراز سيدرس اليوم بينه وبين أعضاء المكتب الفدرالي.

20 مليارا تعويض لألكاراز و5 ملايير بين مساعديه

مثلما سبق أن كشفناه في أعدادنا السابقة فإن التقني الإسباني لوكاس ألكاراز سيكلف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم 20 مليار سنتيم باعتبار أن بندا في عقده مع زطشي يتضمن حصوله على تعويض بقيمة 1 مليون أورو في حال إقالته، في حين أن طاقمه المساعد والمتمثل في الثنائي خيسيوس وميغال سيكلف هيئة خير الدين زطشي 110 آلاف أورو لكل منهما، أي 220 ألف أورو أي ما يعادل قرابة 5 ملايير سنتيم، وتعتبر هذه الأرقام خيالية باعتبار أن الطاقم الفني للخضر الذي تقدر أجرته الشهرية بـ 70 ألف أورو (من بينها 60 ألف لألكاراز) لم يجلب للمنتخب الوطني سوى النتائج السلبية وإقصاء مبكرا من سباق مونديال 2018 وشان السنة ذاتها مع المنتخب المحلي.

محمد لمين صحراوي