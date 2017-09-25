الجزائر فقدت هيبتها على مستوى الكاف برحيل روراوة!

يبدو أن رحيل رئيس الفاف الأسبق محمد روراوة عن المكتب التنفيذي للاتحادية الإفريقية لكرة القدم في انتخابات الكاف الأخيرة، أفقد حقا الجزائر هيبتها على مستوى أعلى هيئة كروية في القارة السمراء.

أثبتت الأيام أن الجزائر أصبحت أضعف حلقة في المنظومة الكروية الإفريقية، بدليل خروجها من ترشيحات خلافة الكاميرون في استضافة كأس أمم إفريقيا 2019 ووجود المغرب كأبرز مرشح لخلافتها، قبل أن يأتي التأكيد بأن الجزائر أصبحت «رجلا مريضا» في الكاف بمجرد رحيل محمد روراوة شهر مارس الماضي، من الجارة تونس أين تعرض ممثل الجزائر في كأس الكاف مولودية الجزائر إلى ظلم تحكيمي حقيقي بطله الحكم البورندي تيري نكورونزيزا في إياب ربع النهائي أمام النادي الإفريقي. واتهمت إدارة العميد التونسيين بالكولسة على مستوى الكاف، لاسيما أن ابن جلدتهم طارق البشماوي يملك نفوذا كبيرا في الهيئة الكروية الإفريقية. ومع تراجع هيبة الجزائر برحيل محمد روراوة عن الكاف وعدم قدرة الرئيس الحالي خير الدين زطشي على مجاراة الكولسة الإفريقية، أبدت جماهير اتحاد العاصمة تخوفها من تكرار سيناريو الجار مولودية الجزائر مع فريقهم في لقاء نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي، لاسيما أن العلاقة بين رئيس الكاف الحالي أحمد أحمد ورئيس الاتحادية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع قوية وأكثر من رائعة، بدليل الزيارات المتكررة التي يقوم بها الملغاشي إلى المغرب بالإضافة إلى نية الكاف منح المغرب شرف تنظيم كان 2019 في حال سحبها من الكاميرون. وتخوّف المسامعية وحتى إدارة الفريق من استعمال لقجع لنفوذه على مستوى الكاف باعتباره عضوا في المكتب التنفيذي من أجل تعبيد الطريق أمام الوداد البيضاوي المغربي للعبور إلى نهائي الشامبينز ليغ على حساب اتحاد العاصمة.

حداد يسعى إلى تحويل لقاء الوداد نحو بولوغين لكن...





أبرزت مصادر مقربة من إدارة اتحاد العاصمة، أن الرئيس ربوح حداد يسعى جاهدا لتحويل ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا المقرر الجمعة المقبلة من ملعب 5 جويلية إلى بولوغين بطلب من لاعبي الفريق بسبب تدهور وضعية أرضية الملعب الأولمبي، غير أن مساعي حداد ستصطدم بقوانين الكاف التي لا تسمح بتغيير الملعب قبل مدة لا تقل عن أسبوعين، وباعتبار أن الجزائر استضعفت كثيرا على مستوى الاتحادية الإفريقية لكرة القدم فإن اللقاء سيلعب بنسبة كبيرة في 5 جويلية بغض النظر عن وضعية أرضية ميدانه.

زطشي مطالب بالتحرك لحماية الكرة الجزائرية





أمام المعطيات الحالية والتهديد الذي تواجهه الأندية الجزائرية في المنافسة القارية فإن رئيس الفاف الحالي خير الدين زطشي مطالب بالتحرك سريعا والتوغل في أدغال القارة السمراء لمصلحة الكرة الجزائرية، ليس بترتيب المباريات أو تعيين حكام لإدارة مباريات الفرق الجزائرية، بل عليه فقط التحرك لحماية الأندية في مشاركاتها القارية وضمان منافسة نزيهة في اللقاءات التي تكون الجزائر طرفا فيها.