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تنصل من مسؤولياته ورمى الكرة في مرمى المكتب الفدرالي

زطشي «يحشر» روراوة في صيغة عقد ألكاراز!

  29 سبتمبر 2017 - 19:32   قرئ 25 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
زطشي «يحشر» روراوة في صيغة عقد ألكاراز!

في خطوة غير منتظرة، تنصل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي من كامل مسؤولياته في قضية الناخب الوطني لوكاس ألكاراز، سواء من حيث اختياره له أو حتى في صيغة العرض الذي يربط الإسباني بـ»الفاف». 

حاول رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي تبرئة ذمته من الانتقادات الكثيرة التي لاحقته بسبب محدودية التقني الإسباني لوكاس ألكاراز، بالإضافة إلى إيجاده صعوبة كبيرة في إقالته بسبب البنود الموجودة في عقد مدرب الخضر. وبخصوص الاختيار، أوضح زطشي قائلا: «عرضت ألكاراز على أعضاء المكتب الفدرالي، وتعيينه لم يكن قرارا فرديا مثلما يتحدث البعض». وأضاف ذات المتحدث في السياق ذاته مدافعا عن خياره: «منذ شهر مارس الماضي كانت أمامنا العديد من الأمور لإصلاحها، خاصة فيما يخص رزنامة البطولة، كما باشرنا حينها التفكير في المنتخب الوطني وبحثنا عن مدرب قبل لقاء الطوغو رمضان الماضي، وحقيقة المنتخب خرج من وضع صعب بعد إخفاق الكان، وأي مدرب لم يكن قادرا على إرجاع الثقة للعناصر الوطنية مهما كان اسمه». وبعدما رمى الكرة في مرمى المكتب الفدرالي، حشر زطشي رئيس الفاف الأسبق محمد روراوة في صيغة عقد الإسباني لاسيما أن فسخه سيكلف الاتحادية أموالا طائلة، وقال في هذا الصدد: «عقد ألكاراز مثل عقود المدربين السابقين للمنتخب في صورة غوركوف وراييفاتس وليكنس وقبلهم حليلوزيتش، أما نحن فقد غيرنا فقط اسم المدرب في هذه العقود مع بعض الأهداف، كما أن الفاف ليس لديها ما تخفيه وحتى أجرة ألكاراز صرحت بها سابقا». 

يواصل دفاعه عن ألكاراز ولا يستبعد رحيله 

واصل رئيس الفاف في تصريحات خص بها الإذاعة الوطنية الثالثة أمس، دفاعه عن ألكاراز، مبرزا أنه قادم من بطولة قوية ويملك تجربة طويلة في الليغا، ودعا إلى منحه مزيدا من الوقت وقال: «لا نملك عصا سحرية، ومن لديه مدرب يمكنه تحقيق الانتصارات فقط فليأت به إلينا». وعاد زطشي للمقارنة بين ما حدث لحليلوزيتش بعد إخفاق كان 2013 ونجاحاته مع الخضر بعد تجديد الثقة فيه، غير أنه أبقى الباب مفتوحا أمام إمكانية رحيل الإسباني قائلا: «قررنا أن نساند ألكاراز إلى شهر نوفمبر المقبل، أي بعد لقاء نيجيريا، وسنجتمع من جديد من أجل اتخاد القرار الجدي والنهائي». وأضاف خليفة محمد روراوة: «لسنا سعيدين بالنتائج، لكن يجب أن نقر بأن مهمتنا كانت معقدة في تصفيات المونديال بنقطة وحيدة بعد جولتين ونيجيريا بـ 6 نقاط». 

هذا ما سيقوم به زطشي في حال قرر الاستغناء عن ألكاراز 

أكد رئيس الفاف خير الدين زطشي أمس، أن مكتبه الفدرالي يعمل بطريقة مستقلة، مبرزا أنه يحترم جميع القرارات التي يتخذها أعضاؤه، وعن الإجراءات التي سيتخذها زطشي وبقية الأعضاء في حال سحب الثقة من ألكاراز يقول المعني بالأمر: «في كرة القدم هناك 3 حلول، الأولى إبعاد المدرب مثلما حدث لأنشيلوتي مع البايرن، والثانية الحل الودي، والثالثة أن يستقيل المدرب بمحض إرادته». وأبرز ذات المتحدث: «في كل العالم عندما تتم إقالة مدرب يستفيد من تعويض إلا في الجزائر يرونها جريمة»، وختم زطشي حديثه عن ألكاراز قائلا: «عندما يقرر المكتب إقالة المدرب سنحاول إيجاد حل ودي، وإذا لم تسر الأمور جيدا سنمر إلى الخطوات الأخرى، ولسنا قلقين من هذا الجانب». 

ويفتح تحقيقا لتحديد هوية مسرب خبايا وأسرار الاتحادية 

أبرز زطشي أن تعويض ألكاراز بمبلغ 1 مليون أورو في حال فسخ عقده مع الفاف غير صحيح ويبقى مجرد إشاعة فقط، غير أن الرئيس تناقض مع نفسه في ذات التصريحات حينما أكد أنه سيبحث عمّن يخرج خبايا هيئته وقال: «سنقوم بتحقيق ونلجأ إلى العدالة إن اقتضى الأمر، من أجل التوصل إلى من ينشر أسرار الفاف، فمن غير أن المعقول أن يتم تداول أوراق الاتحادية في قاعات تحرير الصحف». 

محمد لمين صحراوي 

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