تربص الخضر ينطلق وإصابة غولام تفتح باب التأويلات

الثورة المزعومة لزطشي تثير سخرية الجزائريين!

سأواصل ثورتي في المنتخب هي آخر تصريحات أطلقها رئيس الفاف خير الدين زطشي خلال مداخلته المباشرة الجمعة الماضية على أمواج القناة الإذاعية الثالثة يوما واحدا قبل إعلان مدرب الخضر لوكاس ألكاراز عن قائمة المنتخب الخاصة بلقاء الكاميرون يوم 7 أكتوبر الجاري.

نشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ليلة السبت إلى الأحد قائمة اللاعبين المدعوين إلى تربص الخضر الذي ينطلق اليوم والخاص بمباراة الكاميرون بالعاصمة ياوندي السبت المقبل ضمن الجولة 5 من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال البرازيل. وكانت الجماهير الجزائرية تترقب بشغف الإعلان عن القائمة لاسيما أن زطشي توعد بثورة في المنتخب، لكن هذه الثورة المزعومة تحولت بعد نشر أسماء اللاعبين إلى مادة ساخرة للجزائريين على وعود زطشي، وأجمع عشاق المنتخب الوطني والأنصار وحتى المتتبعون على أن الثورة لا تكون باستدعاء لاعب لا يلعب بانتظام في فريقه، ويتعلق الأمر ببن دبكة متوسط ميدان مولودية الجزائر، أو لاعب لم يقدم شيئا يذكر طيلة وجوده مع الخضر ويتمثل في كادامورو، مقابل تهميش أحسن لاعب في البطولة وهو عبد المومن جابو الذي أجمع المتتبعون على أنه يستحق مكانة في المنتخب الأول، في وقت أبعد زطشي كلا من محرز وسليماني وبن طالب وقديورة ومجاني. وحملت القائمة أول استدعاء لكل من محمد فارس لاعب فيرونا الإيطالي وسفيان دهام لاعب سوشو الفرنسي وعبد الرحمان مزيان وأسامة درفلو لاعبا اتحاد العاصمة وعبد القادر بدران لاعب وفاق سطيف وحارس نادي بارادو توفيق موساوي، في حين رفعت الفاف العقوبات عن فرحات وفاروق شافعي، كما عاد كل من بلفوضيل وفيغولي إلى المنتخب من جديد.

هل نفّذ غولام تهديداته بمقاطعة الخضر؟

وجه الناخب الوطني ألكاراز الدعوة لفوزي غولام من أجل حضور لقاء الكاميرون رغم أن لاعب نابولي الإيطالي قد هدد في وقت سابق بمقاطعة المنتخب الوطني، مما جعل المتتبعين يرشحونه ليكون في القائمة السوداء لخير الدين زطشي، وتزامن الإعلان عن قائمة الخضر مع لقاء غولام رفقة ناديه أمام كالياري أمس، وغادر الدولي الجزائري اللقاء متأثرا بإصابة في الدقيقة 87 وترك المكان لزميله ماريو روي، ويبقى التحاق غولام بالتربص الذي ينطلق اليوم محل شك، وفتحت هذه الإصابة أبواب التأويلات حول مصداقية غولام ومعاناته حقا من إصابة أو أنه نفذ تهديداته بمقاطعة لقاء الكاميرون.

ألكاراز يدافع عن خياراته هذا الأربعاء والسفر يوم الخميس

سينشط الناخب الوطني لوكاس ألكاراز هذا الأربعاء ندوة صحفية بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، وستكون الفرصة أمام التقني الإسباني من أجل تبرير خياراته في القائمة التي استدعاها لمباراة الكاميرون، لاسيما فيما يخص استدعاء كادامورو وبن دبكة، بالإضافة إلى الاسم الجديد محمد فارس، من جهة أخرى، أكدت الفاف عبر موقعها الرسمي أن سفرية الخضر إلى الكاميرون ستكون صبيحة الخميس المقبل أي يومين قبل موعد اللقاء.

قائمة اللاعبين المعنيين بلقاء الكاميرون

حراسة المرمى : وهاب رايس مبولحي (رين الفرنسي)، عبد القادر صالحي (شباب بلوزداد)، توفيق موساوي (نادي بارادو).

الدفاع : فوزي غلام (نابولي الإيطالي)، رامي بن سبعيني (رين الفرنسي)، عيسى ماندي (بيتيس إشبيلية الإسباني)، لياسين كادامورو بن طيبة (نيم الفرنسي)، محمد فارس (هيلاس فيرونا الإيطالي)، عبد القادر بدران (وفاق سطيف)، فاروق شافعي (اتحاد العاصمة).

الوسط : ياسين براهيمي (بورتو البرتغالي)، سفيان فيغولي (غلطة سراي التركي)، سفير تايدر (بولونيا الإيطالي)، سفيان هني (أندرلخت البلجيكي)، زين الدين فرحات (لوهافر الفرنسي)، سفيان دهام (سوشو الفرنسي)، رؤوف بن غيث (اتحاد العاصمة)، سفيان بن دبكة (مولودية الجزائر).

الهجوم : العربي هلال سوداني (دينامو زغرب الكرواتي)، رشيد غزال (موناكو الفرنسي)، إسحاق بلفوضيل (فيردر بريمن الألماني)، عبد الرحمان مزيان وأسامة درفلو (اتحاد العاصمة).

ضيفا التربص: الهواري بعوش وعماد الدين أبو بكر (أولمبي المدية).