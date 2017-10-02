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فيما أكد الإيطاليون أنه طلب من الفاف إعفاءه بسبب الإصابة

زطشي يتفطن لحيلة غولام ويصر على قدومه إلى الجزائر

  02 أكتوبر 2017 - 19:17   قرئ 57 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
زطشي يتفطن لحيلة غولام ويصر على قدومه إلى الجزائر

مصدر في الفاف لـ المحور اليومي :  غولام استلم تذكرة السفر من بريده الإلكتروني 

أصرّت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بقيادة خير الدين زطشي على التحاق الدولي الجزائري فوزي غولام لاعب نابولي الإيطالي بالجزائر للدخول في تربص المنتخب الوطني الذي انطلق أمس حتى في حال معاناته من إصابة.

 

تناقلت المواقع والصحف الإيطالية الصادرة أمس، أخبارا مفادها مطالبة لاعب الخضر فوزي غولام مسؤولي الكرة في الجزائر بإعفائه من التربص الذي انطلق بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى تحضيرا لمباراة السبت المقبل أمام المنتخب الكاميروني ضمن الجولة 5 من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، وتحجج غولام مثلما أشرنا له في عدد أمس بالإصابة التي تعرض لها في آخر دقائق لقاء الأحد الماضي أمام كالياري في الدوري الإيطالي، غير أن الفاف تفطنت لحيلة غولام الذي أراد التحجج بالإصابة من أجل الغياب عن اللقاء، وهو الذي كان قد هدد سالفا بمقاطعة الخضر بعد الحملة التي شنت عليه وعلى رفقائه، بالإضافة إلى الإشاعات التي وضعت اسمه في القائمة السوداء للاعبين المغضوب عليهم من طرف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وفي اتصال هاتفي لـ المحور اليومي  بأحد الفاعلين في مبنى دالي براهيم أمس، أكد المعني بالأمر أن الاتحادية أصرّت على التحاق غولام بتربص الخضر حتى في حال معاناته من إصابة، وأوضح ذات المصدر أن هيئة زطشي دعت غولام للحضور على أن تتم معاينة إصابته في الجزائر من طرف الطاقم الطبي الخاص بالمنتخب الوطني ومنه تحديد القرار النهائي بخصوص تنقله رفقة الخضر هذا الخميس إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي من عدمه، وأضاف محدثنا أن لاعب الخضر فوزي غولام استلم تذكرته الخاصة بسفرية نابولي نحو الجزائر العاصمة من بريده الإلكتروني بعدما أرسلتها الفاف له قبل أيام من الآن، ما يعني التحاقه رسميا بالتربص، وفي حال تمسك غولام بموقفه فإن علاقته مع رئيس الفاف خير الدين زطشي ستزداد تعقيدا.

محمد لمين صحراوي

 

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