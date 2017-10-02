لاعب نابولي نفذ مخططاته وعذره أقبح من ذنب

طبيب الفاف في إيطاليا لفضح غولام واللاعب يواجه خطر الإبعاد مدى الحياة

تدرس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بقيادة خير الدين زطشي إرسال طبيب تابع لها إلى مدينة نابولي الإيطالية خصيصا من أجل فضح لاعب الخضر ونادي الجنوب الإيطالي فوزي غولام الذي قاطع المنتخب بحجة معاناته من إسهال.

تسارعت الأحداث في بيت المنتخب الوطني بخصوص قضية معاناة الدولي الجزائري فوزي غولام من إصابة وطلبه من الفاف إعفاءه من مواجهة الكاميرون السبت المقبل، فبعدما ألح زطشي على حضور غولام إلى سيدي موسى حتى إذا كان مصابا، راسل نادي نابولي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وأعلمها أن اللاعب فوزي غولام يعاني من حمى وإسهال وقيء، وهي التبريرات التي تخفى من ورائها غولام من أجل تنفيذ مخطط المقاطعة التي هدد بها بعد مباراتي زامبيا، بالإضافة إلى تضامنه مع كوادر الخضر المبعدين عن لقاء الكاميرون. ورأت الفاف أن أعذار غولام غير مقنعة، بدليل أن اللاعب شارك عشية موعد التحاقه بتربص المنتخب لـ 87 دقيقة كاملة مع نابولي في لقاء كالياري. وأكدت هيئة خير الدين زطشي في بيان نشرته أمس، أنها وبناء على القوانين المعمول بها قررت إرسال طبيب خاص بالفاف إلى نابولي من أجل معاينة غولام، وفي حال تبين أن اللاعب افتعل القضية والمرض كحجة لتمرير قراره بالمقاطعة فإن الاتحادية ستضرب بيد من حديد في قضية خريج مدرسة سانت إيتيان الذي يبقى مهددا بالإبعاد مدى الحياة عن المنتخب الوطني.