بن ناصر لتعويض براهيمي وألكاراز يواصل تهميش جابو

استنجد الناخب الوطني لوكاس ألكاراز باللاعب السابق لنادي أرسنال الإنجليزي المنتقل حديثا لنادي إمبولي الإيطالي إسماعيل بن ناصر، ليخلف صانع ألعاب الخضر ياسين براهيمي الذي أعفي من لقاء الكاميرون بداعي الإصابة.

وجهت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الدعوة للدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر من أجل الالتحاق بتربص الخضر بسيدي موسى، تحسبا لمباراة السبت المقبل أمام الكاميرون، واستعان الناخب الوطني لوكاس ألكاراز ببن ناصر لتعويض براهيمي الذي يعاني من إصابة تلقاها في لقاء بورتو الأخير أمام سبورتينغ لشبونة. واستغرب عشاق المنتخب الوطني قرار الاستنجاد ببن ناصر من طرف ألكاراز بالرغم من أن هذا الأخير لا يعرف إمكانات اللاعب، كما أكدوا أن عبد المومن جابو صانع أفراح وفاق سطيف أحق بتعويض براهيمي لاسيما أن التقني الاسباني شاهد مستواه في العديد من المناسبات، آخرها في اللقاء الأخير أمام شباب بلوزداد. وواصل الخضر تحضيراتهم لمواجهة السبت المقبل، حيث أجرى «الخضر» أمس حصتين تدريبيتين، الأولى صباحية خصصها التقني الإسباني للجانب البدني، فيما ركز في الأمسية على الجانب الفني، وبالرغم من أن اللقاء ليس حاسما إلا أن الخضر باتوا مجبرين على الفوز من أجل البقاء ضمن الخمس الأوائل لأحسن المنتخبات الإفريقية بالإضافة إلى تحسين مركزهم في تصنيف الفيفا، هذا ما جعل التقني الإسباني لوكاس ألكاراز يبرمج حصص فيديو مع لاعبيه ظهيرة أمس، أين حاول الوقوف على نقاط قوة وضعف المنتخب الكاميروني. جدير بالذكر أن الظهير الأيسر لمولودية الجزائر إبراهيم بدبودة يكون قد التحق بسيدي موسى ليلة أمس، من أجل الاندماج في تربص الخضر مباشرة بعد نهاية مباراة فريقه أمام أولمبي المدية، بعدما وجه له ألكاراز الدعوة للحضور من أجل تعويض فوزي غولام.