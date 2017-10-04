تصريحات الإسباني تؤكد أنه باق على رأس الخضر

ألكاراز يبيع وهما جديدا للجزائريين ويعد بلقب قاري في 2019

ألكاراز : أنا مرتاح ولهذه الأسباب أريد الفوز أمام نيجيريا والكاميرون

واصل الناخب الوطني لوكاس ألكاراز تصريحاته المعسولة ووعوده الوردية التي يطل بها على الجماهير الجزائرية قبل كل استحقاق يتطلع للمشاركة فيه رفقة الخضر، حيث وعد هذه المرة بالتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا.

وعد لوكاس ألكاراز الجماهير الجزائرية بتأهيل المنتخب المحلي إلى شان 2018 لكنه فشل في ذلك، قبل أن يفشل أيضا في تحقيق وعوده بالفوز بجميع لقاءات الخضر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى روسيا على أمل التأهل إلى المونديال، ولكن كل هذا لم يمنع الإسباني من إطلاق تصريحات ووعود جديدة، غير أنه رفع هذه المرة سقف تخيلاته عندما قال: الهدف الرئيس لي مع الخضر هو التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة والفوز بـ كان 2019 ، يأتي هذا بالرغم من التراجع الكبير في أداء التشكيلة الوطنية منذ تولي الإسباني العارضة الفنية للمنتخب، مما جعل المتتبعين وحتى الأنصار يطالبون بإقالته، غير أن مدرب غرناطة الأسبق وجه أمس رسائل مشفرة إلى رئيس الفاف خير الدين زطشي من الندوة الصحفية التي عقدها بسيدي موسى، مفادها: لن أرحل إلا مقابل إقالتي وتعويضي بـ 20 مليار سنتيم . وقال الإسباني بالحرف الواحد: أنا مرتاح في الجزائر وبالعمل الذي أقوم به مع المنتخب . كما أكد ألكاراز تطلعاته للمستقبل وما هو قادم من خلال طرح أسباب رغبته في الفوز أمام الكاميرون وبعدها نيجيريا فيما تبقى من تصفيات المونديال، وقال: صراحة أريد الفوز بهاذين اللقاءين من أجل تحسين مركز الخضر في ترتيب الفيفا .