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استدعاء لاعبين احتياطيين في فرقهم وتجاهل أحسن العناصر

«السوسيال» في المنتخب متواصل في عهد زطشي!

  07 أكتوبر 2017 - 19:59   قرئ 1 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
«السوسيال» في المنتخب متواصل في عهد زطشي!

تتواصل المهازل في المنتخب الوطني تحت لواء الرئيس الحالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، في كل مرة تعلق الأمر بإعلان قائمة لتربص للمحليين أو حتى تربص خاص بالمنتخب الأول، والتي كثيرا ما تفتح باب التساؤلات بسبب الخيارات. 

رغم الانتقادات الكبيرة التي وجهت للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بقيادة خير الدين زطشي، وكذا مدرب الخضر لوكاس ألكاراز، بخصوص قائمة اللاعبين المستدعين لتمثيل الخضر في كل مرة، لاسيما أن القوائم دائما ما تخلو من أحسن العناصر الناشطة في البطولة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالمنتخب المحلي، إلا أن «السوسيال» متواصل في عهد زطشي، بدليل أن قائمة المنتخب المعنية بتربص المحليين الذي ينطلق اليوم بسيدي موسى وينتهي هذا الأربعاء، حملت في طياتها أسماء لاعبين لا يشاركون مع فرقهم، فعلى أي أساس تم استدعاؤهم للخضر، بداية بحارس مولودية الجزائر فريد شعال الذي سيكون حاضرا رغم أنه بديل لفوزي شاوشي، فهل ألكاراز لا يفقه في كرة القدم أم أن المولودية وجمهورها ومسؤوليها وحتى أنصارها هم من لا يفقهون أبجديات الكرة، كما تمت الاستعانة بالحارسين رحماني وموساوي من بارادو والـ»سي أس سي» على التوالي في وقت يتألق فيه حارس اتحاد العاصمة زماموش. ويوجد عدد كبير من اللاعبين الذين لا يشاركون بانتظام مع فرقهم في صورة حشود وعواج وبن دبكة من مولودية الجزائر فيما غاب عن المنتخب صانع ألعاب وفاق سطيف جابو الذي يعتبر أحسن لاعب في البطولة إلى جانب مدافع شباب بلوزداد نعماني الذي يصنفه المتتبعون واحدا من أحسن المحوريين. ويبقى تجاهل الثلاثي زماموش وجابو ونعماني رغم إقرار الجميع بأحقيتهم بالوجود حتى في المنتخب الأول يثير تساؤلات المختصين والمتتبعين لشؤون الكرة الجزائرية. 

قائمة اللاعبين الـ35 المستدعين:

حراسة المرمى: شمس الدين رحماني (شباب قسنطينة)، فريد شعال (مولودية الجزائر)، عبد القادر صالحي (شباب بلوزداد)، توفيق موساوي (نادي بارادو) خط الدفاع: إبراهيم بدبودة (مولودية الجزائر)، هواري فرحاني (شبيبة القبائل)، هواري بعوش (أولمبي المدية)، خثير زيتي (وفاق سطيف)، مزيان زروال (اتحاد بلعباس)، عبد الرحمن حشود ( مولودية الجزائر)، أيوب عبد اللاوي (اتحاد الجزائر)، محمد أمين مداني (شبيبة الساورة)، طارق بوعبطة (نادي بارادو)، فاروق شافعي (اتحاد الجزائر)، عماد الدين بوبكر (أولمبي المدية)، ميلود ربيعي (وفاق سطيف)، أنس سعد (وفاق سطيف). وسط الميدان: كمال بلعربي (اتحاد الحراش)، سفيان بن دبكة (مولودية الجزائر)، محمد بن خماسة (اتحاد الجزائر)، سليم بوخنشوش (شبيبة القبائل)، كريم بن خليفة (نادي بارادو)، هشام شريف الوزاني (مولودية الجزائر)، حمزة آيت واعمر (وفاق سطيف). خط الهجوم: مهدي بن علجية (شبيبة القبائل)، فريد الملالي (نادي بارادو)، عكاشة حمزاوي (اتحاد الجزائر)، سيد أحمد عواج (مولودية الجزائر)، عبد الحكيم أمقران (وفاق سطيف)، هشام نقاش (مولودية الجزائر)، أحمد قاسمي (نصر حسين داي)، محمد أمين حامية (شباب بلوزداد)، زكريا نعيجي (نادي بارادو)، آدم أزغوتي (شباب بلوزداد)، رؤوف شويطر (نصر حسين داي). 

محمد لمين صحراوي

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