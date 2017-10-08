لافتة الأنصار في الكاميرون تختصر مأساة الكرة الجزائرية:

ارحل يا ولد علي ومعك زطشي وحاشيته.. واتركوا الرياضة لأهلها

أنتم عار على الرياضة الجزائرية ارحلوا...ارحلوا واتركوا الرياضة لأهلها هذا ما كتبه بعض أنصار الخضر في مدرجات ملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي خلال مباراة الخضر أمام المنتخب المحلي أول أمس.

اختصر مناصر جزائري تنقله إلى الكاميرون لتشجيع المنتخب الوطني في لقائه أمام المنتخب المحلي ضمن الجولة 5 من تصفيات مونديال روسيا 2018 مأساة الكرة الجزائرية في لافتة كتب عليها : أنتم عار على الرياضة الجزائرية ارحلوا...ارحلوا واتركوا الرياضة لأهلها وحملت اللافتة صورة وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي ونائب رئيس الاتحادية الجزائرية علي حداد، وكأن لسان حال المعني يقول إن الجزائريين ضاقوا ذرعا من تواجد أشخاص غير مناسبين في أعلى الهيئات الرياضية الجزائرية، وتناقل أنصار الخضر في مواقع التواصل الاجتماعي تلك الصورة التي رفعت في الكاميرون وساندوا صاحبها وأجمعوا أن الحل في انتشال الرياضة الجزائرية بشكل عام وكرة القدم والمنتخب الوطني بشكل خاص يبقى في رحيل المسؤولين الحاليين في صورة ولد علي ورئيس الفاف زطشي وحاشيته بالإضافة إلى لوكاس ألكاراز الذي قاد المنتخب الوطني لتحقيق نتائج مخيبة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 بثلاث هزائم متتالية وبمستوى ضعيف جدا، وحمل الجزائريون المسؤولية الكاملة فيما يعيشه المنتخب والرياضة إلى الوزير الهادي ولد علي ورئيس الفاف خير الدين زطشي.