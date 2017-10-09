رئيس الرابطة يرضخ لضغوطات الوزير دون مقاومة

ولد علي يواصل هواياته ويصوب بندقيته نحو قرباج

قرباج لا أفهم كل هذه التصريحات في موضوع من اختصاص الرابطة

كتب وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، سطرا جديدا في تاريخ صراعاته مع المسؤولين على المنظومة الرياضية والكروية على حد سواء في الجزائر وجاء الدور هذه المرة على رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج.

واصل وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، هواياته المفضلة والمتمثلة في فرض آراءه على باقي المسؤولين وتخطي جميع صلاحياته كوزير، فبعد حديثه عن ألكاراز وزطشي في العديد من المناسبات وتدخله في خياراتهما الفنية وحتى في قائمة المنتخب ونتائجه ناهيك عن صراعاته الدائمة مع رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى براف الذي شكك في شرعية انتخابه لعهدة ثانية بالرغم من أن المحكمة الرياضية أكدت شرعية انتخابه، حول الوزير المثير للجدل أنظاره نحو الرابطة المحترفة لكرة القدم وتحدث عن البرمجة التي تعتبر من صلاحيات رئيسها محفوظ قرباج دون أي شخص آخر، واستغرب ولد علي في تصريحات أدلى بها ليلة السبت الماضي برمجة الرابطة لقاء الداربي بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة بملعب بولوغين، مبرزا أن لقاء بحجم اللقاء المحلي العاصمي الذي يعد من بين أقوى داربيات القارة السمراء يجب برمجته في ملعب 5 جويلية الذي يليق بسمعته عوض برمجته بملعب بولوغين، وهي التلميحات التي جعلت رئيس الرابطة يرضخ للوزير دون أي مقاومة وأعلن أمس، عبر موقع الرابطة المحترفة لكرة القدم تأجيل الداربي بين العميد و سوسطارة الذي كان مقررا السبت المقبل إلى أجل غير مسمى.

قرباج متى سيجهز ملعب 5 جويلية لاحتضان الداربي؟

استنكر رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، تدخل وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، في شؤون الرابطة المحترفة لكرة القدم، بعدما وجه الوزير انتقادات للرابطة ببرمجة الداربي بملعب عمر حمادي ببولوغين، يأتي هذا بالرغم من أن قرباج رضخ لضغوطات الوزير وأجل الداربي رسميا دون الإعلان عن موعد اجرائه ورد قرباج في تصريحات لإحدى القنوات الخاصة أمس على تصريحات الوزير ولد علي قائلا الأشخاص الذين يطالبون ببرمجة الداربي بـ5 جويلية أريد أن أطرح عليهم سؤال.. متى سيكون جاهزا هذا الملعب؟ وأكد قرباج في المقابل أنه هيئته ليس بإمكانها تأجيل الداربي إلى شهر ديسمبر وهو موعد جاهزية الملعب الأولمبي وأضاف قائلا إذا كان الملعب سيجهز في شهر ديسمبر فلا يمكنني برمجة اللقاء بعد نهاية مرحلة العودة . وفي الختام أكد قرباج أن برمجة لقاءات البطولة من صلاحيات الرابطة وختم بالقول لا أفهم كل هذه التصريحات يمينا ويسارا في موضوع من اختصاص الرابطة، أتمنى أن تعطى هذه الآراء في الاختصاصات الأخرى .