شريط الاخبار
كعوان ينبّه مهنيي الصحافة الكلاسيكية ويدعوهم للانسجام مع الرقمنة تجنبا للزوال ولد علي يواصل هواياته ويصوب بندقيته نحو قرباج سماسرة سوق السيارات يحوّلون 418 مليون أورو نحو فرنسا اتصالات الجزائر تواصل سياستها لدعم المطورين الشباب تمديد اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة ومخابر صانوفي الملكية الأردنية للطيران تطرح خصومات على أسعار تذاكرها وزارة التربية تكشف عن تاريخ انطلاق التسجيلات في شهادة البكالوريا قضية حاملي شهادة الـ DEUA تجر أويحيي للمساءلة مديرية التكوين المهني بوهران تبرم 52 اتفاقية مع مؤسسات اقتصادية 150 رجل أعمال عماني للاستثمار في الجزائر وجعلها مركز توزيع نحو إفريقيا 187 مليار قروض حسنة خلال 10 سنوات دون نتائج! مساهل يؤكد مباشرة الأمم المتحدة التحقيق في فضيحة التقارير المغلوطة ما حدث في مكتب الإعلام بالأمم المتحدة فضيحة تستدعي تحقيقا معمقا نقابة سونلغاز تضغط لإرجاع النقابيين المسرّحين وتهدد بالاحتجاج تلاميذ يُحرمون من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب غياب الأساتذة 30 إعلاميا عربيا سيتلقون تدريبا على مهارات الاستشراف الجيوسياسي والاقتصادي قيطوني: استغلال الغاز الصخري حتمية اقتصادية تحييد 16 إرهابيا وتوقيف 11 عنصر إسناد اطمئنوا الحكومة لن تتراجع عن سياسة الدعم الاجتماعي إجراءات جديدة لتنظيم واردات السلع والمنتجات الموجهة للبيع على الحالة الجيش قطع أشواطا متقدمة تؤهله للحفاظ على أمن الجزائر مفاوضات متقدمة لسوناطراك وبأبراج العمانية لاستغلال الغاز الصخري سجن إطار بوزارة الخارجية لتزويرها عقد إيجار شقة بالعاصمة الجزائر تطالب رسميا بتنظيف المكتب من لوبي البروبغندا المغربي ارحل يا ولد علي ومعك زطشي وحاشيته.. واتركوا الرياضة لأهلها سونلغاز تتنفس الصعداء وتخرج من دائرة خطر الإفلاس 46 مليار دينار جزائري نفقات التسيير في قانون المالية 2018 ميدفيديف اليوم بالجزائر لبحث التعاون في المجال العسكري والطاقوي ديون الدولة تقتطع 10 بالمائة من ميزانية التجهيز لـ 2018 راوية يُحرج طورش ويُبقي الغموض حول حجم الأموال المطبوعة الصكوك والأسهم الوقفية لتفعيل عائدات الأوقاف في الجزائر لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر في الصيدليات بداية من 15 أكتوبر تَوقع ارتفاع أسعار العمرة بسبب الأوروب و الدولار إحالة ملف برلماني سابق على محكمة الجنايات عن تهمة التخابر لجهات أجنبية احتجاج 35 نقابيا مسرّحا من الشغل بسونلغاز أمام وزارة العمل جمعيات أولياء التلاميذ تطالب والي جيجل بالتدخل لفتح المطاعم المغلقة الجامعات الجزائرية تتذيل الترتيب العالمي والإفريقي ضبط قوائم خارج الآجال القانونية ومترشحون أحرار يشتكون من إقصاء ممنهج ! الأرسيدي يجدد رفضه التصويت على قانون النقد والقرض 630 قائمة من 14 حزبا تتنافس على 53 مجلسا بلديا وولائيا بتلمسان
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. المنتخب الوطني
  4. ولد علي يواصل هواياته ويصوب بندقيته نحو قرباج

رئيس الرابطة يرضخ لضغوطات الوزير دون مقاومة

ولد علي يواصل هواياته ويصوب بندقيته نحو قرباج

  09 أكتوبر 2017 - 19:06   قرئ 2 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
ولد علي يواصل هواياته ويصوب بندقيته نحو قرباج

قرباج  لا أفهم كل هذه التصريحات في موضوع من اختصاص الرابطة 

كتب وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، سطرا جديدا في تاريخ صراعاته مع المسؤولين على المنظومة الرياضية والكروية على حد سواء في الجزائر وجاء الدور هذه المرة على رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج.

 

واصل وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، هواياته المفضلة والمتمثلة في فرض آراءه على باقي المسؤولين وتخطي جميع صلاحياته كوزير، فبعد حديثه عن ألكاراز وزطشي في العديد من المناسبات وتدخله في خياراتهما  الفنية وحتى في قائمة المنتخب ونتائجه  ناهيك عن صراعاته الدائمة مع رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى براف الذي شكك في شرعية انتخابه لعهدة ثانية بالرغم من أن المحكمة الرياضية أكدت شرعية انتخابه، حول الوزير المثير للجدل أنظاره نحو الرابطة المحترفة لكرة القدم وتحدث عن البرمجة التي تعتبر من صلاحيات رئيسها محفوظ قرباج دون أي شخص آخر، واستغرب ولد علي في تصريحات أدلى بها ليلة السبت الماضي برمجة الرابطة لقاء  الداربي  بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة بملعب بولوغين، مبرزا أن لقاء بحجم اللقاء المحلي العاصمي الذي يعد من بين أقوى  داربيات  القارة السمراء يجب برمجته في ملعب 5 جويلية الذي يليق بسمعته عوض برمجته بملعب بولوغين، وهي التلميحات التي جعلت رئيس الرابطة يرضخ للوزير دون أي مقاومة وأعلن أمس، عبر موقع الرابطة المحترفة لكرة القدم تأجيل الداربي بين  العميد  و سوسطارة  الذي كان مقررا السبت المقبل إلى أجل غير مسمى.

قرباج  متى سيجهز ملعب 5 جويلية لاحتضان الداربي؟ 

استنكر رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، تدخل وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، في شؤون الرابطة المحترفة لكرة القدم، بعدما وجه الوزير انتقادات للرابطة ببرمجة  الداربي  بملعب عمر حمادي ببولوغين، يأتي هذا بالرغم من أن قرباج رضخ لضغوطات الوزير وأجل  الداربي  رسميا دون الإعلان عن موعد اجرائه ورد قرباج في تصريحات لإحدى القنوات الخاصة أمس على تصريحات الوزير ولد علي قائلا  الأشخاص الذين يطالبون ببرمجة الداربي بـ5 جويلية أريد أن أطرح عليهم سؤال.. متى سيكون جاهزا هذا الملعب؟  وأكد قرباج في المقابل أنه هيئته ليس بإمكانها تأجيل الداربي إلى شهر ديسمبر وهو موعد جاهزية الملعب الأولمبي وأضاف قائلا  إذا كان الملعب سيجهز في شهر ديسمبر فلا يمكنني برمجة اللقاء بعد نهاية مرحلة العودة . وفي الختام أكد قرباج أن برمجة لقاءات البطولة من صلاحيات الرابطة وختم بالقول  لا أفهم كل هذه التصريحات يمينا ويسارا في موضوع من اختصاص الرابطة، أتمنى أن تعطى هذه الآراء في الاختصاصات الأخرى .

محمد لمين صحراوي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من المنتخب الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات