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المكتب الفدرالي يجتمع اليوم واقالة ألكاراز واردة

أطراف تطبخ في الخفاء لإزاحة زطشي وتسليم المهام لولد زميرلي!

  10 أكتوبر 2017 - 19:28   قرئ 37 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
أطراف تطبخ في الخفاء لإزاحة زطشي وتسليم المهام لولد زميرلي!

علمت  المحور اليومي  من مصادرها الخاصة، أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تعيش صراعات داخلية كبيرة تقودها أطراف تبحث عن سحب الثقة من الرئيس خير الدين زطشي وتزكية نائبه الثاني بشير ولد زميرلي في ذات المنصب.

 

يجتمع اليوم أعضاء المكتب الفدرالي بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، من أجل الحديث عن انتكاسات الخضر الأخيرة وتعرضهم لـ 3 هزائم متتالية تحت اشراف التقني الاسباني لوكاس ألكاراز، الذي قد يتم اليوم الإعلان عن إقالته رسميا من تدريب المنتخب الوطني وتعويضه بـ 21 مليار سنتيم، بحكم أنه لم يعد يلقى الاجماع بين أعضاء المكتب التنفيذي للفاف بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، الذي أكد مرارا وتكرارا أن الخضر بحاجة الى مدرب كبير، ومثلما انفردنا به في أحد أعدادنا السابقة سيكون لقاء الكاميرون الأخير للإسباني على رأس الخضر لكن هناك أمور أهم من الناخب الوطني تطبخ في الخفاء في بيت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وذكرت مصادرنا أن أطراف فاعلة في المنظومة الرياضية الجزائرية غير راضية تماما على خير الدين زطشي والعمل الذي يقوم به طيلة 6 أشهر على رأس الفاف، وأضافت ذات المصادر أن هذه الأطراف تضغط على أعضاء المكتب الفدرالي من أجل سحب الثقة من خير الدين زطشي وتسليم المهام إلى نائبه الثاني بشير ولد زميرلي، ومن شأن هذه المخططات أن تعمق الفجوة الكبيرة المجودة بين زطشي وأعضاءه الذين اختلفوا في العديد من الأمور بداية بهوية المدرب أفريل الماضي وصولا إلى رغبة الأعضاء في إقالة ألكاراز في وقت يتمسك زطشي بالإسباني رغم سوء النتائج.

محمد لمين صحراوي

 

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