الإسباني غادر إلى مسقط رأسه مباشرة بعد تربص المحليين

الفاف تتخلص من العاهة ألكاراز وتعيّن بلماضي

مصدر مسؤول في الفاف لـ المحور اليومي : سنجتمع مع مناجير ألكاراز لتقليص قيمة تعويضه

قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، برئاسة خير الدين زطشي إقالة التقني الاسباني لوكاس ألكاراز من العارضة الفنية للمنتخب الوطني، بعد اجتماع أعضاء المكتب الفدرالي أمس كما تم تزكية جمال بلماضي لخلافته.

انتهى مسلسل الناخب الوطني لوكاس ألكاراز، أمس، مع المنتخب الوطني الجزائري، بعدما رضخ رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، لضغط الشارع الرياضي وكذا وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي بالإضافة إلى أعضاء المكتب الفدرالي، وغادر التقني الاسباني لوكاس ألكاراز ظهيرة أمس، مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى متجها إلى مسقط رأسه دون رجعة مباشرة بعد انتهاء تربص المنتخب المحلي الذي اختتم صبيحة أمس، وكشفت مصادر مقربة من الفاف لـ المحور اليومي أن أعضاء المكتب الفدرالي زكوا أمس الدولي السابق جمال بلماضي ليكون مدربا للخضر خلفا للتقني الاسباني، وفي السياق ذاته، أبرز مصدر مسؤول في الفاف أن رئيس الاتحادية خير الدين زطشي، ضرب موعدا اليوم مع مناجير لوكاس ألكاراز من أجل التحدث حول إمكانية فسخ العقد بالتراضي حتى تتفادى الفاف خسارة 21 مليارا وقال : سنجتمع اليوم مع مناجير ألكاراز ونبحث عن حل ودي لتقليص قيمة تعويض الطاقم الاسباني ونتمنى أن يكون الطرف الآخر متفهما.

المكتب الفدرالي صادق بالإجماع على إقالة ألكاراز

وجد رئيس الفاف خير الدين زطشي، أمس نفسه في وضعية حرجة بعدما ظل في كل مرة يدافع عن ألكاراز لاسيما وأنه هو من كان وراء استقدامه، غير أن أعضاء المكتب الفدرالي ثاروا أمس في وجه زطشي وأكدوا له ضرورة التخلي ن ألكاراز الذي فشل حسبهم في إعادة الهيبة المفقودة للمنتخب المونديالي، وقاد الخضر لثلاث هزائم متتالية ناهيك عن فشله في تأهيل المحليين لـ الشأن وأبرزت مصادرنا أن أعضاء المكتب الفدرالي صادقوا بالإجماع على إقالة ألكاراز وهو ما جعل زطشي يوافق على مطالب أعضاءه.

الإسباني علم بقرار إقالته أثناء رحلة العودة من الكاميرون

غادر لوكاس ألكاراز، الجزائر نحو إسبانيا ظهيرة أمس، بعدما حزم كل أمتعته من مركز سيدي موسى وودع لاعبي الخضر المحليين، وكشفت بعض المصادر أن الطريقة التي ودع بها الاسباني العناصر المحلية توحي بأنه لن يراهم مجددا، كما كشفت الصور التي نشرتها الفاف من تربص المحلين وكأن الاسباني غير مكترث تماما بالتربص الذي قاده مع المحليين لمدة 4 أيام، وأكدت مصادرنا أن ألكاراز علم بقرار التضحية به أثناء رحلة عودة الخضر الكاميرون أي بعد الخسارة الثالثة له مع الخضر في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا.

كوربيس ورانييري طرحا في المكتب الفدرالي...

مباشرة بعد اعلان رئيس الفاف خير الدين زطشي لأعضاء مكتبه الفدرالي قبوله فكرة التخلي عن ألكاراز باشر المجتمعون بقيادة زطشي في دراسة السير الذاتية للمدربين الذين سيتم الاتصال بهم تحسبا لقيادة العارضة الفنية للمنتخب الوطني، وكشفت مصادرنا أنه ومن بين الأسماء التي تم تداولها امس، نجد كل من التقني الفرنسي رولان كوربيس بالإضافة إلى الإيطالي كلاوديو رانييري وهما نفس الاسمان الذين تواجدا في القائمة الأولية للخضر قبل التعاقد مع ألكاراز، غير أن أعضاء المكتب الفدرالي وبقيادة زطشي أمس، زكوا في الأخير الدولي السابق جمال بلماضي الذي سيكون بصفة رسمية المدرب الجديد للمنتخب وسيقود الخضر في لقاء نيجيريا يوم 10 نوفمبر الداخل في آخر لقاءات تصفيات مونديال روسيا 2018.